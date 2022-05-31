Fenerbahçe U19 kalecisi Abdullah Kaan Karaca, Belçika yolcusu... Altay Bayındır'ın yanı sıra kadrosuna Sinan Bolat'ı katmayı düşünen sarı-lacivertlilerde, 2004 doğumlu Kaan A Takımda şans bulma ihtimalinin düşük olması nedeniyle oynayabileceği bir takıma transfer olmak istiyor. Kaan'a Belçika kulüplerinden teklifler geldiği ve oyuncunun seçenekleri değerlendirdiği bildirildi. Kaan, Belçika kulüplerinden birini kabul ederse Berke Özer'in izinden gitmiş olacak.

Bu haberin ardından Sarı Lacivertli taraftarlar genç kaleciyi merak etmeye başladı. İşte ayrıntılar...

Kaan Karaca kimdir?

Fenerbahçe altyapısında yetişen genç kaleci 2020 yazından beri bulunduğu Sarı Lacivertliler'in altyapısında forma giyiyor.

Bu sezon U19 takımının 9 kez kalesini koruyan 18 yaşındaki file bekçisi kalesinde 8 gol görürken, 5 kez de kalesini gole kapattı.







