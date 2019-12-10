Fenerbahçe’nin gelecek vaat eden yıldızı Ferdi Kadıoğlu, şimdiden herkesi heyecanlandırmaya başladı. Özellikle geçtiğimiz hafta İstanbulspor ve Gençlerbirliği maçlarında attığı goller ve gösterdiği performansla dikkat çeken Ferdi, sadece sarı-lacivertliler için tüm Türk futbolu için takip ediliyor.

Bu sezon resmi maçlarda 7 kez boy gösteren 20 yaşındaki oyuncu, 3 gol atıp 2 asist yaptı. Ferdi’nin kademe kademe ilerlemesi ve acele edilmeden kalıcı olmasına çaba gösteriliyor. Yeteneği, potansiyeli ve futbol zekasıyla farkını hissettiren Ferdi’nin sadece Fenerbahçe açısından değil A Milli Futbol Takımımız için de önemli bir isim olarak göz önünde tutuluyor. Şu anda EURO 2020 arifesinde herhangi bir durum söz konusu olmasa da 2022 Dünya Kupası yolunda planlanan isimlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Opsiyona sahip

Şu anda Hollanda U21 takımında olan genç futbolcu, A Milli Takım seviyesinde Türkiye’ye seçme opsiyonuna sahip. Hollanda’da henüz A Milli Takım seviyesinde seçilmediği için ay-yıldızlı formayı giymesinin önünde bir engel bulunmuyor. A Milli Takımı’nda Şenol Güneş ve teknik heyet tarafından da izlenen Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe’de de ilerleyen zamanlarda daha önemli bir gelişim göstermesi amaçlanıyor.

Performansını artırarak devam etmesi düşünülen yetenekli yıldızın, Eljif Elmas gibi sarı-lacivertli kulübe gelecekte ciddi paralar kazandırması hedefleniyor.

Türkiye sevgisi

Geçtiğimiz yıl transfer olduğu Fenerbahçe’de kendini tam anlamıyla bu sezon Ersun Yanal’la gösteren Ferdi Kadıoğlu, Türkiye’de yaşamayı ve İstanbul’u çok seviyor. Ülkesinde olduğu için memnun olan Ferdi, bir yandan Türkçe’sini geliştirmeye çalışıyor.

Şu anda İstanbul ve Türkiye’deki hayatından mutlu olan 20 yaşındaki oyuncu, her şeyin yolunda olduğunu aktarıyor.

U16’dan beri Hollanda’da

Ferdi Kadıoğlu’nun A Milli Takım konusundaki tercihi henüz belli değil. Ancak genç futbolcu, U16 seviyesinden beri Hollanda’da da yer alıyor. U21 Milli Takımı’nda da değişilmez isimlerden olan genç yıldızın, buna karşın Hollanda Milli Takımı’ndaki yarışa ne zaman katılacağı netleşmedi.

Son dönemde Feyenoord’un yıldızı Orkun Kökçü’nün tercihini Türkiye’den yana kullanması öne çıkmıştı.