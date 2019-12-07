Tecrübeli orta saha oyuncusu, tek maçlık cezasını hafta içerisinde kupadaki İstanbulspor mücadelesinde çekti ve dün 11’deki yerini aldı. Gustavo, iyi başladığı maçta 32. dakikada müthiş bir golle sahneye çıktı. Brezilyalı yıldız, yaklaşık 30 metreden yolladığı füzeyle takımını 2-1 öne geçirdi. 32 yaşındaki oyuncu, Sarı-Lacivertli forma altında ikinci kez gol sevinci yaşadı. Gustavo’nun ilk golü yine Kadıköy’de, Konyaspor maçında ve yine ceza sahası dışından gelmişti!

"Bu golü daha önce atmıştım"

Maçın ardından attığı nefis golü anlatan Gustavo, “Marsilya’da oynarken de benzer golü attım ve o golü çok iyi hatırlıyorum. O golü attığımda babaannem hastanedeydi ve 2 gün sonra kaybetmiştik. Bugün farklı bir durum var ama mutluyum. Takımı tebrik ediyorum, büyük bir iş başardık ve hedefimizi olan 3 puanı aldık. Ben de gole katkı verdiğim için mutluyum” dedi.