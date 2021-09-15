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Son dakika! Fenerbahçe'nin Frankfurt kadrosu açıklandı

UEFA Avrupa Ligi grup maçında Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı. Sakatlıklarla boğuşan Sarı Lacivertliler'de dün idmana devam edemeyen Miha Zajc da kadroda yer almadı.

15 Eylül 2021, Çarşamba 09:22 Son Güncelleme:
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Son dakika! Fenerbahçe'nin Frankfurt kadrosu açıklandı

UEFA Avrupa Ligi grup maçında Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe 'nin kamp kadrosu açıklandı. 

Sakatlıklarla boğuşan Sarı Lacivertliler'de dün idmana devam edemeyen Miha Zajc da kadroda yer almadı. 


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Listede yer alan isimler şu şekilde:

Altay Bayındır, Berke Özer, Ertuğrul Çetin, Attila Szalai, Serdar Aziz, Min-Jae, Filip Novak, Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Mer Hakan Yandaş, Max Meyer, Fatih, Arda Güler, Mesut Özil, Pelkas, Muhammed Gümüşkaya, Diego Rossi, Enner Valencia, Berisha.





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