Fenerbahçe'nin forveti Vedat Muriç'e Premier Lig'den iki talip
Son dakika Vedat Muriç transfer haberi... Tottenham uzun süredir takip ettiği Kosovalı için harekete geçmeye hazırlanıyor. Premier Lig’e çıkan Bilic’in West Bromwich’i de Muriç’i gözüne kestirdi.
Ali Koç’un, “Satmamız için çok ekstra bir teklif gelmesi lazım” dediği Vedat Muriç için talipleri kolları sıvadı. 26 yaşındaki golcü, uzun süredir Tottenham tarafından takip ediliyordu. İngiliz devi, Muriç için hem Fenerbahçe’nin hem de Kosova Milli Takımı’nın maçlarına gözlemci göndermişti. Tottenham, sezonun bitmesiyle birlikte harekete geçmeye hazırlanıyor. Harry Kane’e alternatif forveti bulunmayan Kuzey Londra ekibinin kısa sürede Fenerbahçe’nin kapısını çalması bekleniyor. Ayrıca Slaven Bilic yönetiminde Premier Lig’e geri dönen West Bromwich’in gözü de Vedat Muriç’te. Hırvat menacerin çok istediği golcü oyuncu için WBA’nın ilk etapta fiyat araştırması yapacağı öğrenildi.