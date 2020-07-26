Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Bristol City'nin Senegalli yıldızı Famara Diedhiou'yu kadrosuna katmak istiyor. Daha önce de Sarı-Lacivertliler'in gündemine gelen oyuncu için temasların sürdüğü aktarıldı.

Bristol Post'un haberine göre ismi Fenerbahçe ile anılan Diedhiou'nun sözleşmesi 2021 yılında sona erecek ve oyuncu hala kulübüyle bir kontrat uzatma konusunda anlaşma sağlamış değil. Bu doğrultuda oyuncunun bu yaz satışına sıcak bakıldığı aktarılıyor. Yıldız oyuncu, bu yaz yeni bir sözleşme imzalamazsa takımdan bonservisi ile gönderilecek.

2017'de Angers'den Bristol City'ye 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Diedhiou, bu sezon takımıyla çıktığı 44 maçta 14 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 1,89 boyundaki golcü oyuncu, aynı zamanda Senagal Milli Takımının da formasını giymekte.

Takımının üst üste ikinci sezonda da ligdeki en golcü oyuncusu olan Diedhiou, sezon sonunda da taraftarlarca sezonun en iyi oyuncusu olarak seçildi.