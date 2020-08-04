Devre arasında kiralanan ve 1.5 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan Simon Falette için Fenerbahçe henüz hamle yapmadı. Gineli stoper ise sarı-lacivertli kulüpten haber bekliyor. Ailesini pandemi öncesinde İstanbul'a getiren deneyimli oyuncu, Türkiye'den de henüz ayrılmadı. Bu sezon 8 lig karşılaşmasında sahaya çıkan ve 4 kez de Türkiye Kupası maçında takımına katkı sağlayan oyuncu Almanya'ya dönmek istemezken, iki takım arasında ise görüşmeler daha başlamadı.

Sabah'ın haberine göre; 28 yaşındaki futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Eintracht Frankfurt 1.5 milyon Euro isterken, Fenerbahçe ise 500 bin Euro seviyesine çekilmesi halinde oyuncuyu bonservisi ile kadrosuna katacak.