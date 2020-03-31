Fenerbahçe'nin eski yıldızı Moussa Sow yayıncu kurulaşa bir röportaj verdi. Corona Virüs'ün Fransa'ya etkisinden Fenerbahçe günlerine kadar Sow bir çok samimi açıklama yaptı. Golcü futbolcu ayrıca bir Galatasaray itirafında da bulundu...

FRANSA'DA DURUM KÖTÜ!

Fransa'nın genelinde durum kötü. Dünyanın birçok bölgesine yayılmış bir virüs. Büyük bir problemle karşı karşıyayız. Ben de şu anda evde karantinadayım, sıcak evimde çalışmalara devam ediyorum.

"FUTBOLDAN UZAK KALMAK ZOR"

Futboldan uzak kalmak zor, bu bizim yapmayı sevdiğimiz bir şey. Biz bunun durmasını hiç istemiyoruz ama her şey durdu, futbol da bunlardan biri.

"OYNAMAK İSTİYORUM"

En son Gaziantep'in formasını giydim ve sözleşmemi feshettik. Ocak sonu İtalya'ya gitme durumu vardı, temel proje buydu ama gerçekleşmedi. 1 yıllık bir sözleşme imzalayabilirsem bir yerde, futbol oynamak istiyorum. Neden daha fazla da olmasın diyorum ben.

"F.BAHÇE BENİM İÇİN HER ŞEY"

Fenerbahçe'de çok çok güzel günler yaşadım. O yıllar özlemle andığım yıllar. Güzel, farklı duygular yaşadım. Çok keyif aldığım, çok üzüldüğüm anlar oldu. Fenerbahçe'de kupalar kazandım. Türkiye Kupası, Türkiye şampiyonluğu, Avrupa'da yarı final... Fenerbahçe kalbimin kulübü, kalbimdeki bu yeri hiç değişmeyecek. Fenerbahçe benim için her şey.

"HER SENE ŞAMPİYONLUK İSTERİZ"

Fenerbahçe'nin son dönemdeki durumu üzücü. Özellikle son 2 yıldaki durumu kötü. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi Türkiye'nin en iyilerinden ve biz bu kulüpleri lig tablosunun en üstünde görmeye alışığız. Biz Fenerbahçe'yi sevenler, Fenerbahçe'nin her sene şampiyon olmasını isteriz.

"HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM"

Taraftarların destek mesajları geliyor, kalbime dokunuyorlar. Hepsine cevap veremiyorum ama hepsini okuyorum. Onların hepsine teşekkür ediyorum bana ilgilerinden dolayı.

"BU KULÜP HALA KALBİMDE"

Bu kulüp hala kalbimde. Birlikte çalışma fırsatı bulduğum başkan, idari kadro, antrenörler olsun, hepsi benim için teker teker kıymetli.

"FUTBOL OKULLARIM VAR"

Futbol okullarım var. Hem Antalya'da, hem Ankara'da futbol okulum var. Başka ülkelerde de var, gayet de iyi gidiyor, gidişattan memnunuz. Kariyerimin devamı açısından da iyi bir proje olarak gözüküyor.

"EN GÜZEL GOLÜM..."

Galatasaray'a attığım gol en iyisi. Birçok insan manchester United'a attığım golü söylüyor ama Galatasaray'a attığım gol çok özeldi. Derbiydi, sıradan bir maç değildi. 2-2 bitti maç, iyi başlamamıza rağmen beraberlikle ayrıldık. Alex ile ben atmıştım, benim için muhteşem bir goldü. O golü izlemeden duramıyorum, sürekli bakıyorum o gole. Ben nasıl oldu da bu kadar güzel golü nasıl attım diyorum kendi kendime.

"EVDE KALALIM"

Herkesten evde kalmalarını rica ediyorum, bu virüsü durdurmanın tek yolu bu. Bizim yapabileceğimiz en iyi şey bu, evde kalalım.



