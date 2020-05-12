Fenerbahçe’de uzun yıllar tercümanlık yapan Samet Güzel, özellikle Brezilyalı futbolcularla sıkı dostluklar kurdu. Güzel, katıldığı Youtube’daki ‘Çubuklu Analiz’ programında olay yaratacak bir anısını paylaştı. Buna göre Aziz Yıldırım, Zico’yu yanına çağırarak, “İki tane Brezilyalı oyuncuyla anlaştım. Getiriyorum onları” dedi. Başarılı teknik adamın, “Kim onlar?” sorusuna Yıldırım, “Ronaldo ve Roberto Carlos. İkisini birlikte getiriyorum” yanıtını verdi.

‘Birlikte bize iyi gelmezler’

Ancak Zico, “Başkan, ikisi de inanılmaz oyuncular. Ancak ikisini beraber getirmeseniz daha iyi” sözleriyle buna karşı çıktı. Yıldırım’ın, “Neden yani? Biri Roberto Carlos, biri de Ronaldo” sözleri üzerine Brezilyalı çalıştırıcı, “Onların ikisi bize bir arada iyi gelmeyebilir” yanıtını verince Ronaldo transferi gerçekleşmedi. Samet Güzel, “Zico aslında bu sözleriyle, kariyerinin sonundaki iki oyuncunun Fenerbahçe’ye partilemeye gelmemesini kast etti” ifadelerini kullandı.