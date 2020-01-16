Fenerbahçe'den 2013-2019 yılları arasında tercümanlık yapan ve geçtiğimiz sezon görevden alınan tercüman Deniz Sarıtaç, sosyal medyadan sarı lacivertlilerdeki görevinden istifa eden Damien Comolli hakkında flaş ifadeler kullandı.

Sarıtaç, "Çalıştığın ülkeyi küçümse, sürekli insanlara iftiralar at, arkadan konuş, kuyu kaz. Üç kuruş maaşla çalışan insanları bile paranoyalarınla kovdur. Kendi eksikliğin anlaşılmasın diye iş bilen herkesle çatış. Bir gün sana da gelecekti sıra. Güle güle..." ifadelerini kullandı.