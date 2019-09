Fenerbahçe’de yaklaşık 6 yıl tercümanlık yapan ve Temmuz ayında görevine son verilen Deniz Sarıtaç, Habertürk’e verdiği röportajda dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Başta şu an takımın başında olan Ersun Yanal’ın yanı sıra Vitor Pereira, Dick Advocaat ve Aykut Kocaman gibi hocalarla birlikte çalışan, 7 dil bildiği için özellikle yabancı oyuncuların her zaman vazgeçemediği isimlerden biri olan Sarıtaç, röportajında özetle şunları söyledi: “Benim dönemimde en çok konuşan isim açık ara Vitor Pereira’ydı. Dick Advocaat’ın basın toplantıları da beni çok terletirdi. Her şeyi çok net söylerdi. Çok büyük çatışmaların içinde kalıyordum. Aykut hocanın (Kocaman) maç analizlerine ise çok büyük hayranlık duyuyordum. Gerçekten ne anlatıyorsa maçta o oluyordu.”

‘Sow korktu, Alves güldü’

“Futbola bakış açısını çok takdir ediyorum. O açıdan kendime yol gösterici olarak aldığım bir adam. Oyunculardan Roberto Soldado’nun çok kaliteli esprileri vardı. Çok iyi bir mizah anlayışına sahipti. Beni en çok şaşırtan istekler ise tavuk şiş taleplerinin çok olmasıydı. Gecenin 1’inde Moussa Sow’un kuzeninin canı tavuk şiş çekiyordu. Hemen siparişi söylüyordum. Pereira da rokalı pizzayı çok severdi. Ayrıca bir gün Kayseri’ye gidiyorduk. Uçak ufacık sallansa Sow çok korkardı. Bu defa gerçekten sallanıyordu, Sow da korkunca bir anda dua etmeye başladı. ‘Sübhanallah’ diye sesler yükseliyordu, geriliyorduk. Yanda da Bruno Alves vardı. Hiç korkmuyordu ve bize bakarak gülüyordu.”

