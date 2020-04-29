Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Andre Santos, ESPN'e Sarı-Lacivertliler'e transfer olmadan önce Katalan devi Barcelona tarafından takip edildiğini anlattı.

2009'da Barcelona'nın kendisini izlemek adına Brezilya'ya temsilciler yolladığını belirten Santos, "Barcelona'da görevli iki gözlemci, Copa do Brasil'in finalinde beni izlemek için gelmişlerdi. Biliyordum çünkü Ronaldo beni uyarmış ve 'Andre, Barcelona'dan seni izlemek için geldiler. Maçtan sonra bir akşam yemeği ayarladım' demişti" ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada oldukça iyi bir performans sergileyen Brezilyalı oyuncu, 2-2 tamamlanan 90 dakikada takımının ikinci golünü atan isim olmuştu.

'Barcelona'ya transfer olmaya çok yaklaşmıştım'

Maçla ilgili de konuşan Santos, "O maçta çok iyi oynadım. O dönemde beni izlemeye gelen ve şimdilerde Messi'ye en yakın isimlerden olan Pepe Costa, stadyumda beni izliyordu. Maçtan sonra beni çok övdü. Bugün bile dostluğumuz devam ediyor. Barcelona'ya transfer olmaya çok yaklaşmıştım" dedi.

'Adriano'yu seçtiler'

Maçtan sonra Andres Sanchez, Ronaldo, Pepe Costa ve Barcelona'nın diğer gözlemcisiyle yemeğe gittiklerini belirten Andre Santos, Katalan ekibinin sonrasında Adriano'yu seçtiğini aktardı. Bunun gerekçesi olarak ise, "Adriano zaten Avrupa'da oynuyordu ve İspanya'ya adapte olmuştu. Barcelona, benim yerime onu seçti. Onun oynamak adına hazır durumda olduğunu düşündüler çünkü ben o zamana kadar Brezilya dışında hiç forma giymemiştim" ifadelerini kullandı.

Andre Santos, Barcelona'ya transferinin gerçekleşmemesi sonrası 2009'un yaz aylarında 5 milyon Euro karşılığında Corinthians'tan Fenerbahçe'ye transfer oldu. Daha sonra 2011'de Sarı-Lacivertliler'den Arsenal'e giden Brezilyalı oyuncu, futbol kariyerinin son döneminde ise ülkemizde Boluspor forması giymişti.

Barcelona'nın Andre Santos için bekleme kararı alıp 2010'da kadroya kattığı Adriano ise Katalan devinde geçirdiği oldukça başarılı 6 sezonun ardından Beşiktaş formasıyla Türkiye'ye gelmişti.