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Fenerbahçe'nin eski milli futbolcusu Osman Arpacıoğlu vefat etti

Fenerbahçe'nin eski milli futbolcusu, 'Bay Gol' lakaplı Osman Arpacıoğlu vefat etti. Uzun dönemler Fenerbahçe ve Mersin İdmanyurdu kulüplerinde oynayan, Süper Lig’de 1972-1973 sezonunda gol kralı olan Osman Arpacıoğlu, 1968-1974 yılları arasında 13 kez A Millî Takımımızın formasını giymişti.

05 Aralık 2021, Pazar 19:22 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin eski milli futbolcusu Osman Arpacıoğlu vefat etti

Fenerbahçe 'nin eski milli futbolcusu, 'Bay Gol' lakaplı Osman Arpacıoğlu vefat etti. Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçemizin eski milli futbolcusu, 'Bay Gol' lakaplı Osman Arpacıoğlu’nun vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Camiamızın değerli ismi Osman Arpacıoğlu’na Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan taziye mesajında, “Uzun dönemler Fenerbahçe ve Mersin İdmanyurdu kulüplerinde oynayan, Süper Lig ’de 1972-1973 sezonunda gol kralı olan Osman Arpacıoğlu, 1968-1974 yılları arasında 13 kez A Millî Takımımızın formasını giydi. TFF Temsilcisi olarak da görev yapan Arpacıoğlu, Türk futboluna çok değerli katkılarda bulundu. Osman Arpacıoğlu anısına 5 ve 6 Aralık tarihlerinde oynanacak tüm maçlarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Merhum Osman Arpacıoğlu’na Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri, Fenerbahçe Spor Kulübü ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz” denildi.

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