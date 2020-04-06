Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Radomir Antic vefat etti

Bir dönem Fenerbahçe’de forma giyen, Atletico Madrid ve Barcelona'da da teknik direktörlük yapan Radomir Antic, yaşamını yitirdi.

06 Nisan 2020, Pazartesi 21:26 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Radomir Antic vefat etti

Bir dönem Fenerbahçe’de forma giyen, Atletico Madrid ve Barcelona'da da teknik direktörlük yapan Radomir Antic, yaşamını yitirdi. Radomir Antic'in vefatını sosyal medya hesabından duyuran Atletico Madrid ekibi, "Atletico Madrid ailesi, efsanevi koçlarımızdan Radomir Antic'in yasını tutuyor. Sonsuza kadar kalbimizde yaşayacaksın. Huzur içinde uyu" ifadelerini kullandı.

Futbolculuk döneminde 1977-1978 sezonunda Fenerbahçe'de oynayan Antic, 71 yaşında hayatını kaybetti.


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