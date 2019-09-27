1907 Fenerbahçe Espor'daki League of Legends menejerliği ve takım koçluğu görevinden görevinden geçtiğimiz Ağustos ayında ayrılan Aykut Emre Başkal'dan herkesi şoke eden bir haber geldi. Kuzey Yorkshire Polisi, Turkinator ismiyle de bilinen 23 yaşındaki espor antrenörü hakkında yakalama kararının çıkarıldığını duyuruldu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada Başkal'ın Ocak 2014 ve Aralık 2015 arasında bir dizi vergi kaçırma suçunun yanı sıra bilişim suçlarından ötürü yargılandığı York Crown Mahkemesi'ndeki 18 Ağustos 2017 tarihli duruşmaya katılmaması nedeniyle arandığı belirtildi. Polis, genç koçun teslim olması için çağrıda bulundu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler