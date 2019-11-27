Süper Lig’de bu sezon oynadığı 12 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak 21 puan toplayan, buna karşın 15 puan kaybeden Fenerbahçe’nin bu kayıplarında sakatlıklar önemli rol oynadı. Öyle zamanlar oldu ki, teknik direktör Ersun Yanal, asıl mevkisi sağ bek olan Dirar’ı sol bekte, orta saha oyuncusu Ozan Tufan’ı sağ bekte, ön libero Jailson’u stoperde, kanat oyuncusu Alper’i de santrforda oynatmak zorunda kaldı. Fenerbahçe’de bu sezon forma giyen futbolcuların 12’si toplam 13 kez sakatlık yaşarken, her biri en az 3 hafta sahalardan uzak kaldı.

Muriç ve Mevlüt’ün dönüşü belirsiz

Sarı lacivertli takımda halen Max Kruse, Vedat Muriç ve Mevlüt Erdinç’in sakatlıkları sürüyor. 14 Ekim’den beri oynamayan Kruse’nin bu haftaki Göztepe maçında forma giymesi bekleniyor. Geçen haftaki BtcTurk Yeni Malatya deplasmanına götürülmeyen Muriç ve Mevlüt’ün dönüş tarihleri ise henüz netleşmedi. Fenerbahçe’de ilk 11’in banko isimlerinden Altay Bayındır, Zanka, Luis Gustavo, Tolga Ciğerci ve Ozan Tufan ile yedek oyunculardan Jailson, Sadık, Deniz Türüç ve Zajc bu sezon sakatlık problemi yaşamayan nadir isimler arasında yer alıyor.

F.BAHÇE’DE SEZONUN SAKATLIK RAPORU

HASAN ALi KALDIRIM: Audi Cup’ta ayak tabanından sakatlandı, 2 ay sahalardan uzak kaldı, 1 Ekim’de yeniden sakatlanıp 15 gün daha oynayamadı.

MAURICIO ISLA: 21 Ağustos’ta uyluk yırtığı teşhisiyle 1 aydan fazla forma giyemedi, 4 maç kaçırdı. · NABIL DIRAR: 9 Ekim’de kasık fıtığı ameliyatı oldu. Süper Lig’de 3 maç formasından uzak kaldı.

SERDAR AZiZ: 25 Temuz’da Hertha Berlin ile oynanan karşılaşmada el bileği çatladı, sahalara dönmesi 1 ay sürdü.

GARRY RODRIGUES: 21 Eylül’deki Ankaragücü maçında ayak bileği burkuldu. Süper Lig’de 3 maç oynayamadı.

EMRE BELÖZOĞLU: Kaburga kırığı ve kasık gerginliği yüzünden Süper Lig’de 2 maçta forma giyemedi. · ADiL RAMi: Tarsus İ.Y. maçında kasığından sakatlandı. 3 maç kaçırdı, bu hafta dönmesi bekleniyor.

MEVLÜT ERDiNÇ: 22 Kasım’da baldırında kas yırtığı oluştu. Sahalara ne zaman döneceği açıklanmadı.

VEDAT MURiÇ: 11 Kasım ayak bileğinden sakatlandı. Sahalara dönüş tarihi henüz netleşmedi. · MAX KRUSE: Kasık yırtığı teşhisiyle 14 Ekim’den beri oynayamıyor. Bu hafta oynaması bekleniyor.

VITOR MOSES: 19 Ağustos’tan itibaren yaklaşık 2 ay uyluk yırtığı nedeniyle forma giyemedi.

TOLGAY ARSLAN: 25 Temmuz’daki Hertha Berlin maçında ayak bileğinden sakatlandı, 1 aydan fazla oynayamadı.