Son oynanan Ankaragücü karşısında umutların tükendiği anda sahneye çıkıp Kanarya'ya zaferi getiren Enner Valencia, Sivas sınavında da Fenerbahçe'nin en büyük kozu olacak. Son 7 maçta 6 kez ağları sarsıp, 3 de gol pası vererek skor yükünü üstlenen ve Sarı-Lacivertliler'i şampiyonluk yolunda sırtlayan Ekvadorlu oyuncuya teknik heyet oldukça güveniyor. Yıldız futbolcu da son virajda atacağı gollerle Sarı-Lacivertliler'i şampiyonluğa ulaştırmayı ve kahraman olmayı hedefliyor. Emre Belözoğlu'nun gelişiyle gerçek kimliğini bulan 31 yaşındaki oyuncu, sezon sonundaki zaferle genç hocayı da gururlandırmak istiyor.



