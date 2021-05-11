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Fenerbahçe'nin en büyük kozu Enner Valencia

Son 7 maçta 6 gol, 3 asistle oynayan ve Ankaragücü zaferinin kahramanı olan Ekvadorlu oyuncu Valencia, Sivas karşısında da Sarı-Lacivertliler'in en büyük kozu olacak.

11 Mayıs 2021, Salı 06:58 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin en büyük kozu Enner Valencia

Son oynanan Ankaragücü karşısında umutların tükendiği anda sahneye çıkıp Kanarya'ya zaferi getiren Enner Valencia, Sivas sınavında da Fenerbahçe'nin en büyük kozu olacak. Son 7 maçta 6 kez ağları sarsıp, 3 de gol pası vererek skor yükünü üstlenen ve Sarı-Lacivertliler'i şampiyonluk yolunda sırtlayan Ekvadorlu oyuncuya teknik heyet oldukça güveniyor. Yıldız futbolcu da son virajda atacağı gollerle Sarı-Lacivertliler'i şampiyonluğa ulaştırmayı ve kahraman olmayı hedefliyor. Emre Belözoğlu'nun gelişiyle gerçek kimliğini bulan 31 yaşındaki oyuncu, sezon sonundaki zaferle genç hocayı da gururlandırmak istiyor. 

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