10 numaraya Lincoln’ü transfer eden Fenerbahçe sol kanadı Bruma ile takviye ederken sağ kanat için uzun zamandır temasların sürdüğü Emre Mor transferinde de mutlu sona ulaştı. Sarı lacivertliler ile Fatih Karagümrük arasında devam eden bonservis pazarlığı önceki gece yarısı neticelendi ve kulüp de geç saatlerde transfer görüşmelerinin başladığını duyurdu.

MENAJERİ SİNYALİ VERDİ

24 yaşındaki futbolcunun menajeri Nima Modyr de önceki gün instagram hesabından Fenerbahçe Beko’nun maçlarına ev sahipliğini yapan Ülker Etkinlik ve Spor Salonu’nun fotoğrafını paylaşarak anlaşmanın yakın olduğunun sinyallerini vermişti. Fenerbahçe’nin Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma’yı yapılan pazarlıklarda 2 milyon Euro bonservis, sonraki satıştan yüzde 20 pay ve alt yapıdan 1 genç oyuncu ile ikna ettiği öğrenildi. İşte o isim...

MAÇI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

24 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin Al Shamal ile oynadığı maçı yerinde takip etti.

SÜRPRİZ TAKAS

Sarı lacivertlilerin Karagümrük’e altyapısında forma giyen sağ bek pozisyonunda oynayan 18 yayındaki Efecan Mızrakçı’yı vereceği ancak sözleşmeye satın almada öncelik maddesi koyduracağı belirtildi.

EMRE 3 YILLIK İMZA ATACAK, SIRA ÖN LİBERODA

Kulübün Emre Mor ile de 3 yıllık sözleşme imzalayarak oyuncuya yıllık 750 bin Euro ücret ödemesi bekleniyor. Emre transferiyle birlikte kanat sorunlarını tamamen çözen Fenerbahçe’de yeni hedef ön libero olacak. Santrfor pozisyonu için ise kadro takviyesi ile ilgili karar hazırlık maçları sonrası verilecek.

TRABZONSPOR'U REDDETTİ

Trabzonspor da Emre Mor transferi için devreye girerken 24 yaşındaki oyuncunun tercihi Fenerbahçe oldu. Bordo mavililer, Fatih Karagümrük ile de temasa geçti ancak Emre Mor, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığını ve sarı lacivertli ekipte oynamak istediğini belirtti. Bunun üzerine Karadeniz ekibi transferden vazgeçti. F.Bahçe ve Mor arasında resmi imzaların kısa sürede atılması bekleniyor.

TAM 6 TAKIM PEŞİNDEYDİ

Özellikle Volkan Demirel'in takımın başına geçmesiyle eski Emre Mor'u hatırlatan oyuncu için Türkiye ve Avrupa'dan çok sayıda talip vardı. Lazio ve Fiorentina'nın resmi teklif yaptığı Emre Mor için son olarak Kızılyıldız devreye girmişti. Ancak bu kulüplerin yaptıkları teklifler Karagümrük'ü tatmin etmemişti. Türkiye'den Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği Emre Mor'un tercihi sarı lacivertli kulüp oldu.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ NEYDİ?

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan Emre Mor'u resmen istemişti. Oyuncunun durumunu soran Çebi, Hurma'ya 'Emre Mor için bir takımla anlaştınız mı?' sorusunu yöneltmişti.. Hurma ise o dönem henüz gelen tekliflere olumlu yanıt vermediğini aktarmıştı. Çebi'nin Emre Mor transfer için Beşiktaş'a Salih Uçan + para teklifini yaptığı ortaya çıkmıştı. Beşiktaş'ın bu talebi üzerine başkan Hurma, düşünmek için zaman istemişti.

KARAGÜMRÜK’TE OLGUNLAŞTI, AGRESİFLİĞİ AZALDI

Danimarka doğumlu, 1.68 boyundaki Emre Mor ters çalımları, süratli stiliyle biliniyor. Sol ayaklı sağ kanat oyuncusunun başarısızlıkla sonuçlanan ilk çıkışının ardından Fenerbahçe transferiyle kariyerinde erken yaşta ikinci baharını yaşamayı ve tekrar Avrupa’nın önemli kulüplerine transfer olmayı hedeflediği öğrenildi.

Karagümrük’te Volkan Demirel’in gelişi sonrası özel hayatını düzene sokup tam bir profesyonel gibi yaşamaya başlayan Emre Mor’un saha içi agresifliğini yok etme konusunda da önemli gelişme kaydettiği biliniyor.

Emre Mor geride kalan sezonda 26’sı Süper Lig’de, 3’ü de Ziraat Türkiye Kupası’nda olmak üzere 29 resmi maçta görev yaparken 6 gol, 4 asistle 10 gole direkt katkı verdi.

REFERANSI VOLKAN DEMİREL

2021-22 sezonu devam ederken Emre Mor için hocası Volkan Demirel’den görüş isteyen, ardından da Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile görüşen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jorge Jesus’un da genç oyuncuyu takımda istemesi sonrasında görüşmelere başlamıştı.

VOLKAN DEMİREL'DEN EMRE MOR'A ÖVGÜ

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Emre Mor'un Karagümrük'teki performansıyla ilgili konuşan Volkan Demirel, "Karagümrük’ün başına geçtiğimde, Emre Mor’dan nasıl daha fazla yararlanırım sorusuna yanıt aradım. Oyuncuyla yaptığım görüşmelerde anladım ki onun kavgası ne karşı takım oyuncularıyla, ne taraftarlar ne de hakemleydi. O, kendiyle kavgalıydı. Bir şeyleri başaramamanın sıkıntısını yaşayıp, onu dışa vuruyordu. Emre Mor’la yaptığım görüşmede yeteneklerini iyi kullanması gerektiğini, futbolun sadece çalım ve şut atmaktan ibaret olmadığını söyledim. Bireysel oyununun takım oyunuyla birleştiği anda neler yapabileceğini anladı." demişti.

"FENERBAHÇE İÇİN DOĞRU BİR OYUNCU"

Sözlerine Emre Mor'un Fenerbahçe için doğru oyuncu olduğunu söyleyerek devam eden Demirel, "Emre Mor, kesinlikle çok iyi bir öğrenci. Kısa zamanda büyük mesafeler katetti. Kendine olan güveni geri geldi. Ardından bir hücum oyuncusunun en ileriden gelip, savunmaya nasıl yardım edebileceğini ispatladı. Bence Fenerbahçe için doğru bir oyuncu. Transfer edilmesi çok isabetli olur. Tabii ki bu konuda son kararı Fenerbahçe’nin teknik heyeti verecektir." yorumunda bulunmuştu.

SÜLEYMAN HURMA: BAŞKA TAKIM 10 MİLYON EURO BİLE VERSE SÖZÜMÜ TUTARIM

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Fenerbahçe'nin resmi açıklamasından birkaç saat önce TRT Spor'a verdiği demeçte prensip anlaşmasına varıldığını duyurmuş ve başka bir takım 10 milyon Euro dahi verse Fenerbahçe'ye karşı sözünü tutacağını ifade etti.

Hurma, "Emre Mor'un bir sene daha kalması için fedakarlık yaptım. Daha fazla para önerdim. Bir sene daha kalsaydı, 20 milyon Euro civarına satardım. Ama o gitmek istedi. Fenerbahçe'ye söz verdim. Bundan sonra bir başka takım 10 milyon Euro bile verse ben sözümü tutarım." dedi.

"EMRE MOR'U DENEMEMEK APTALLIK OLURDU"

Geçtiğimiz aylarda Spor Arena'ya özel bir röportaj veren başkan Hurma, 'Emre Mor'u denememek aptallık olurdu' sözleriyle oyuncusuna olan güvenini ortaya koymuştu. İşte o sözler ve röportaj:

“Bana göre Emre Mor yeteneğiyle Messi’den farksız bir oyuncu hatta güç olarak biraz daha güçlü. Birçok sebepten dolayı Emre Mor arzu edilen noktaya gelemedi, böyle bir yıldız için her şey yolunda gitse Karagümrük zaten alamaz. Emre samimiyse onu dünya futboluna tekrardan sunabiliriz. Bizim için hayal sayılabilecek kalitede bir oyuncu, yeteneklerini takım menfaatlerine yönelik kullanabilirse bir dünya yıldızı kazanacağız. Emre Mor beklenen çıkışını yapsaydı 150 milyon euro verilirdi. Böyle bir oyuncuyu o da istiyorsa denememek aptallık olurdu. Ekonomik bir şey kaybedeceksem de hiç sorun değil, böyle bir deneme yapmalıydık.” (Hürriyet)