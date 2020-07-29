Buna göre Fenerbahçe, Başakşehir ile sözleşmesi bitecek olan Eljera Elia’ya talip oldu. Ancak 33 yaşındaki futbolcuyu isteyen tek takım Sarı-Lacivertliler değil. Hollanda ekiplerinden Twente’nin yanı sıra futbola geri dönen Arjen Robben’in formasını giydiği Groningen de Elia’nın peşinde. Hatta Robben, geçtiğimiz günlerde Hollanda Milli Takımı’ndan arkadaşı olan yıldız futbolcuya seslenerek, “Groningen’de birlikte oynamak harika olurdu” dedi.

Emre çok istiyor

Fenerbahçe’nin Elia’ya ilgisi yeni değil. Hollandalı futbolcu Başakşehir’e gelmeden önce de Kanarya’nın gündemine girmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Elia’yı, Başakşehir’de birlikte oynadığı Emre Belözoğlu çok istiyor. 33 yaşındaki oyuncunun tecrübesi, yıllardır İstanbul’da yaşıyor olması ve bonservis ödenmemesi; bu transferi Fenerbahçe için cazip kılıyor.

Avrupa Ligi’nde oynayacak

Eljero Elia’nın Başakşehir ile sözleşmesi bitse de henüz boşa çıkmadı. Hollandalı yıldız, takımının Avrupa Ligi macerasında yer alacak. Süper Lig’de şampiyon olan Turuncu-Lacivertliler, 1-0 kazandığı maçın 5 Ağustos’taki rövanşında Kopenhag’ı geçebilirse, tek ayaklı çeyrek finalde, Manchester United- LASK eşleşmesinin galibi ile (İlk maçı ManU deplasmanda 5-0 kazandı) ile karşılaşacak.











