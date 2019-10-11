Başkan Ali Koç ve sarı-lacivertli idareciler, tüm maddi sıkıntılar, zorluklar ve engellere karşın kulübün hedeflerini küçültmek istemiyor. Tüm şubelere sponsorluklar bularak yola devam etme çabası veriliyor. Fener Ol kampanyası da hız kesmeden sürdürülüyor.

Fenerbahçe’de tarihi bir ekonomik mücadele veriliyor. Başkanlığa seçildiği 3 Haziran 2018 tarihinden bu yana kulübün maddi konularıyla uğraşan Başkan Ali Koç ve yönetici arkadaşları, her gün yeni bir çalışma yapıyor. Bir yandan futbolda başarılar hedefleniyor öte taraftan amatör branşlarda artık gelenekselleşen ‘zirve iddiası’ aynen devam ettiriliyor. Ali Koç, geçen yıldan bu yana başta Burhan Karaçam olmak üzere yöneticilerle beraber kulübün geleceğini belirleyecek bir yol haritası çizdi. Amatör şubelerden taviz vermek istemeyen Ali Koç, sponsorluklarla bu durumu çözmeye çalışıyor. Bu sezon bu konuda önemli adımlar atıldı. Futbolda; geçen sezondan beri Ali Koç’un yoğun ve bireysel çabalarıyla, AVIS, AYGAZ ve Ülker grubuyla önemli kazanımlar görülüyor.

Erkekler Basketbol’da da yine Ali Koç’un girişimleriyle geçtiğimiz yıl Fenerbahçe Beko ismiyle yeni bir döneme başlandı. Esas tarihi gelişme Kadın Basketbol takımı için oldu. Sarı-lacivertli kulüpte kadın basketbolda ilk kez bir isim sponsoru alındı ve Öznur Kablo ile yola çıkıldı. Yine kadın basketbolda A takımın pilot takımı olan F.Bahçe Gelişim, Antyapı ile yaptığı anlaşma sayesinde önemli gelir kapısı daha buldu.

Voleybolda da atılımlar artarak devam etti. Son şampiyon Erkek Voleybol takımı isim sponsorluğunda HDI Sigorta ile işbirliği yaptı, ayrıca göğüs reklamı da alındı. Kadın Voleybol takımı Ali Koç desteğiyle OPET ile isim birliğine geçen yıl gitmişti. Bu sezon da Corendon Airlines, Kafkas Mücevherat ve Fluo markalarının desteğini aldı. Büyük bir rüzgarla başlayan ve bütün camiayı kenetleyen ‘Fener Ol’ projesi de hız kesmeden devam ediyor ve kulübe önemli bir maddi girdi sağlıyor.

Yelken örneği

Sarı-lacivertlilerdeki en başarılı sponsor örneklerden bir tanesi de yelken şubesi oldu. Aziz Yıldırım döneminden bu yana isim sponsorluğu olarak Doğuş grubuyla devam eden ‘Fenerbahçe Doğuş Yelken Takımı’ hem ulusal hem de uluslararası başarılarla öne çıkıyor.

İdare şansı

Fenerbahçe’de Ali Koç ve yönetim sponsorluklarla birlikte takımların kendi kendine idare etme şansını hedefliyor. Sponsorlar sayesinde kendi kendini döndürebilmesi amaçlanan şubeler, kulübe de bu sayede ekonomik bir rahatlama getirecek.

Üniversite çalışması

Aziz Yıldırım yönetiminin başlattığı Fenerbahçe Üniversitesi’ni bu yıl itibariyle tamamen hayata geçiren ve eğitim öğretim dönemine hazırlayan Ali Koç yönetimi, burada da önemli destekler sağladı. Üniversitenin her anlamda ciddi maliyetler doğuracağını bilen Ali Koç ve arkadaşları, Medicana Sağlık Grubu ile işbirliğine giderek kritik bir adım attı.

(Milliyet)