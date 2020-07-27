Fenerbahçe'nin efsanesi izleyenleri şoke etti! Peki bu efsane isim kim? Selçuk İnan, Erling Haaland, Fatih Terim, Zinedine Zidane, Vinicius Jr, Irina Moroziuk ve çok daha fazlası bu videoda sizlerle buluşuyor!

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