A Milli Takım ve Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Şeref Has son yolculuğuna uğurlandı.

Sarı-lacivertli kulübün efsane futbolcusu Şeref Has'in Dereağzı Tesisleri'nde tören düzenlendi. Törene Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, eski başkan Ali Şen, eski futbolcu ve sarı lacivertli takımın ilk gol kralı Ogün Altıparmak ile sarı-lacivertli yönetici ve taraftarlar katıldı.

Efsane futbolcunun naaşı, düzenlenen cenaze töreni sonrası Bebek Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Yeniköy Aile Kabristanlığı'nda toprağa verilecek.

Kaan ÜLKER / İSTANBUL, (DHA)