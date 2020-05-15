Teknik direktör çalışmalarının yanı sıra bir yandan da önümüzdeki sezonun kadrosu adına girişimlerini sürdüren Fenerbahçe'de gündeme yine Antwerp'ten Dino Arslanagic ismi geldi.

Voetbal24 ve Sportske'nin haberlerine göre Sarı-Lacivertliler, daha önce de gündeme gelen Arslanagic'in transferi için temaslarını sürdürüyorlar.

Bosna-Hersek kökenli oyuncunun Antwerp ile olan sözleşmesi, 30 Haziran itibariyle sona erecek ve takımdan ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor.

27 yaşındaki stoperin transferi için Hollanda'dan AZ ve Heerenveen, Fransa'dan ise Metz temaslarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'nin aynı zamanda Antwerp ile sözleşmesi sona eren bir başka isim Kevin Mirallas için de devrede olduğu belirtilmekte.



