Transfer döneminde önemli isimleri kadrosuna katan ve lige çok iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de devre arası hazırlıkları şimdiden başladı.

Forvet, orta saha, stoper gibi mevkilere önemli isimler katan Kanarya, devre arasında da transfer bombasını patlatacak. Sarı-lacivertlilerde ilk transferin sol bek bölgesine yapılması bekleniyor.

Hasan Ali'nin alternatifinin olmaması, yönetimi ilk bu transfere itiyor. Fenerbahçe daha sonra önemli bir ismi kadrosuna katacak.

Sol bek problemini çözmekte kararlı olan sarı-lacivertlilerin bir diğer hedefi ise Edin Visca. Sarı-lacivertliler devre arasında Başakşehir'in kapısını çalmak için şimdiden hazırlık yapıyor.

Fenerbahçe'nin transferin son gününde Edin Visca için tüm şartları zorladığı ancak Başakşehir'in yetenekli oyuncuyu elden çıkarmak istememesi üzerine Visca'nın sarı-lacivertlilerin kapısından döndüğü öğrenildi.

(Takvim)