Islam Slimani'den memnun olmayan Fenerbahçe'de rota yeniden santrfor arayışına döndü. Listenin başında yer alan isim ise Benfica'dan Facundo Ferreyra. Sarı lacivertliler, Shakhtar Donetsk'te 4 yıl oynadıktan sonra sezon başında bedelsiz olarak Portekiz devi Benfica'ya transfer olan Ferreyra için kiralama teklifi yaptı. Fenerbahçe cephesi, 27 yaşındaki Ferreyra'nın satın alma opsiyonunu da anlaşmaya eklemek istiyor. 'Chucky' lakaplı futbolcu 115 maçta 60 gol attığı Shakhtar ile 8 önemli kupa kazanmıştı.

ALTERNATİFİ CASTILLO

Bu isme bir alternatif var. Söz konusu oyuncu da Benfica'dan: Nicolas Castillo. Portekiz ekibinde fazla forma şansı bulamayan 25 yaşındaki golcü için de yine kiralama teklifi yapıldı. Edinilen bilgiye göre; Benfica, Ferreyra olmazsa Castillo'yu Fenerbahçe'ye gönderecek.

Kaynak: Sözcü