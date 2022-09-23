Rennes maçında sakatlanan, Alanya karşısında oynayamayan Luan Peres’in Beşiktaş mücadelesinde görev yapmayacağı belli değil. Jorge Jesus derbi planını, Sambacı’nın durumuna göre şekillendirecek. 3’lü savunmanın mı yoksa 4’lü defansın mı tercih edileceği Luan’a bağlı.

Fenerbahçe bu sezon rakibe göre taktik belirledi. Jorge Jesus bazı maçlarda 3’lü savunmayı tercih ederken, bazı karşılaşmalarda ise takımını 4’lü defans hattıyla sahaya sürdü. Portekizli teknik adamın son haftalarda 3’lü seçimi ön plana çıktı. Ancak Luan Peres’in Rennes maçında dizinden sakatlanması işleri değiştirdi. O mücadelede Luan çıktıktan sonra 4’lü defansa dönen Jesus, öğrencisinin oynayamadığı Alanya karşılaşmasında da 4 savunmacı kullandı.

İlgili Haberler Jorge Jesus'tan Fenerbahçe taraftarına övgü dolu sözler





Önümüzdeki hafta beklenecek

Sarı-Lacivertliler’in Beşiktaş karşısında kullanacağı taktik, Luan Peres’in durumuna göre şekillenecek. Eğer Brezilyalı stoper oynayacak duruma gelirse, Jesus’un tercihi büyük ihtimalle 3’lü savunmadan yana olacak. 28 yaşındaki stoper derbiye kadar hazır hale gelmezse, Portekizli teknik adamın yine 4’lü defans hattını tercih etmesi muhtemel. Tecrübeli teknik adam, bu nedenle taktik çalışmalar için önümüzdeki haftanın ortasına kadar bekleyecek. Bu süreçte hem Luan’ın durumu netleşecek, hem de Milli göreve giden oyuncuların büyük çoğunluğu dönecek.

Serdar Aziz ihtimali düşük

Jorge Jesus için aslında bir ihtimal daha var: Serdar Aziz... 31 yaşındaki oyuncu iyileşti ve çalışmalara başladı. Ancak Serdar’ın ciddi bir maç eksiği var. Tecrübeli savunmacı, 20 Temmuz’daki Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk müsabakasında görev yapmış ve sadece 45 dakika sahada kalmıştı. Başarılı oyuncu Avrupa Ligi’ndeki son iki karşılaşmada kadroya girse de Alanya maçında ağrıları nedeniyle yine tribündeydi. Bu nedenle Jorge Jesus’un, Luan’ın oynamaması halinde Serdar Aziz’i kullanıp 3’lü savunmayı tercih etmesi düşük bir ihtimal olarak görünüyor.

Yusuf Dursun

İlgili Haberler Miha Zajc: Neden oynamadığımı bilmiyorum



