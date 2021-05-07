Fenerbahçe’de lig yarışında kritik haftalara giriliyor. Sarı-lacivertliler kalan 3 karşılaşmadan 9 puan alıp, Beşiktaş ve Galatasaray’ın kayıplarını bekleyecek. Bu nedenle bu hafta itibariyle başlayacak aynı gün aynı saat maçları büyük önem arz edecek.

Sarı-lacivertlilerde teknik heyet de yoğun bir çalışma içerisine girdi. Emre Belözoğlu, Erdinç Sözer ve Volkan Demirel üçlüsü bu cumartesi başlayacak aynı gün aynı saat uygulaması için tüm senaryoları ve planları titizlikle hazırlıyor.

BB Erzurumspor maçında hızlı başlangıç ve erken golle sonuca giden Fenerbahçe, Ankaragücü deplasmanında da benzer bir planı sahaya yansıtmak istiyor. Aynı saatte başlayacak Galatasaray-Beşiktaş derbisi de sarı-lacivertliler için büyük önem taşıyor. 3-1 kazanılan BB Erzurumspor mücadelesinde benzer bir oyun planı kullanan Fenerbahçe, istediği sonuca ulaşmıştı.

Rakiplerinin derbi mücadelesinde gidişatı etkilemek, psikolojik açıdan baskı uygulamak için Ankaragücü önünde atılacak erken bir golün çok kritik olduğu kaydedildi. Bu doğrultuda Ankaragücü’nün puan kaybettiği son 3 maçtaki savunma hataları da detaylı incelendi. Başkent ekibinin Başakşehir maçında yediği 2 hatalı gol ve özellikle tecrübeli stoper Kulusic’in cezalı duruma düşmesi sarı-lacivertlilerin planları için önemli detaylar oldu.

22 puan üzüntüsü

Emre Belözoğlu ve teknik heyet, Kadıköy’de kaçan puanlara yanıyor. Bu sezon ligde iç sahada 6 yenilgi 2 beraberlik alan sarı-lacivertliler tam 22 puan yitirdi. Derbileri de Beşiktaş ve Galatasaray’a kaybeden Fenerbahçe, ikili averajları da yitirdi. Belözoğlu hem sportif direktörken hem de şimdi teknik direktörlüğe geçti hep bu konuya hayıflanıyor, üzülüyor.

Örnekleri çok

Süper Lig’de şampiyonluk yarışında Fenerbahçe geriden gelip zirveye çıkmak istiyor. Sarı-lacivertliler daha önce 2006 ve 2010’da son haftalara lider girdiği ligde iki şampiyonluk kaybetmişti.

Emre Belözoğlu ve ekibi, bu kez Beşiktaş’ın benzer bir tökezleme ile öndeyken geriye düşmesini hedefliyor. (Skorer)