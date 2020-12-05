Fenerbahçe'nin Denizlispor maçı kamp kadrosu belli oldu
Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Denizlispor'un konuğu olacak. Yarın oynanacak maç öncesi Sarı Lacivertli ekibin kamp kadrosu açıklandı. Fenerbahçe'de esksik isimlerin fazlalığı dikkat çekti. Harun Tekin, Mauricio Lemos, Nazım Sangare, Diego Perotti, Mbwana Samatta ve Kemal Ademi sakatlıkları nedeniyle, Sinan Gümüş idman eksikliği nedeniyle, Luiz Gustavo da kart cezalısı olması nedeniyle kafilede yer almadı.
Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Denizlispor'un konuğu olacak. Yarın oynanacak maç öncesi Sarı Lacivertli ekibin kamp kadrosu açıklandı. Fenerbahçe'de esksik isimlerin fazlalığı dikkat çekti.
Sarı Lacivertli ekipte Harun Tekin, Mauricio Lemos, Nazım Sangare, Luiz Gustavo, Sinan Gümüş, Diego Perotti, Mbwana Samatta, Kemal Ademi kamp kadrosunda yer almadı.
İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosuna yer alan isimler:
Altay Bayındır, Oytun Özdoğan, Gökhan Gönül, Uğur, Tisserand, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Filip Novak, Tolga Ciğerci, Jose Sosa, Ozan Tufan, Eyüp, Yiğit, Mert Hakn Yandaş, Pelkas, Ömer Faruk Beyaz, Ferdi Kadıoğlu, Mame Thiam, Enner Valencia, Papiss Cisse
https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1335211826750099462