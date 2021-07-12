Turkish Airlines EuroLeague'de yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak adına çalışmalarını sürdüren Real Madrid, Guerschon Yabusele'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Fransız oyuncu ile EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'nun da ilgilendiği iddia ediliyordu.

Son olarak geçtiğimiz sezon ASVEL forması giyen 25 yaşındaki forvet, Fransız ekibinin formasıyla çıktığı 30 EuroLeague maçında 11 sayı, 4.2 ribaunt ortalamaları yakalamıştı.

Real Madrid ile 1 yıllık anlaşma sağlayan Yabusele; imza sonrası yaptığı açıklamada, "Tarihi bu kadar güçlü bir kulüpte olmaktan dolayı çok memnunum. Bu benim adıma çok önemli bir şey. Real Madrid gibi bir kulübün parçası olmak hem ben hem de ailem için çok özel" ifadelerini kullandı.