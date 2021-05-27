Getafe ile önemli başarılara imza atan İspanyol teknik adam Jose Bordalas'ın Fenerbahçe'nin de gündeminde olduğu iddia edilmişti. Bordalas, kariyeri boyunca ayrılmadığı İspanya'da kalırken yeni takımı Valencia oldu.

Valencia, Jose Bordalas'ın takımın yeni teknik direktörü olduğunu resmen açıklarken kendisiyle 30 Haziran 2023'e kadar geçerli 2 yıllık bir sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kariyeri boyunca sadece İspanya'da teknik direktörlük görevi yapan 57 yaşındaki tecrübeli çalıştıcı, 2015-16 sezonunda görev yaptığı Alaves'i tek sezonda LaLiga'ya çıkarmış ve onun yönetimindeki Alaves, 10 yıl sonra LaLiga'ya dönmeyi başarmıştı.

Alaves'i çıkardıktan sonra bu kez Getafe'nin başına geçen Bordalas, onları da LaLiga'ya taşıdı. 2019'da Getafe ile son hafta Şampiyonlar Ligi şansını kaçırsa da İspanya'da yılın teknik direktörü ödülünün sahibi olmuştu.