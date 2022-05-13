Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe , Vitesse'de forma giyen Danilho Doekhi'yi transfer listesinde eklemişti.

23 yaşındaki Hollandalı stoperin Vitesse ile sözleşmesi Haziran ayında sona erecek.

Hollanda basınında çıkan haberlere göre; Fenerbahçe'nin ardından Union Berlin ve Glasgow Rangers Danilho Doekhi'yi transfer etmek istiyor. Union Berlin, Bochum'u yenmesi halinde Avrupa kupalarına katılma hakk edecek. Bu nedenle Alman ekip Danilho Doekhi'yi transfer ederek kadrosunu güçlendirmenin hesaplarını yapıyor.

Union Berlin'in listesinde Arminia Bielefeld'le sözleşmesi sona eren Amos Pieper da var.



