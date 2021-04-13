Fenerbahçe, Süper Lig'in 34'üncü haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü 3-1 mağlup etti. Mert Hakan Yandaş, Valencia ve Sinan Gümüş ile sonuca giden sarı lacivertliler, puanını 66'ya yükseltti ve lider Beşiktaş'ı takibini sürdürdü. Ligde 3 maç sonra 11'e dönen Mert Hakan 4, Sinan Gümüş 3 gole ulaştı.

7 kez ağları sarsan Enner Valencia ise takımın en golcü futbolcusu olarak dikkat çekiyor.

Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu ile 3 maçta da kaybetmeyen Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda 7 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sezon Kadıköy'de istediği sonuçları alamayan sarı lacivertliler, Belözoğlu ile bu gidişi değiştirdi.

1-0 kazanılan Yukatel Denizlispor mücadelesinde Fenerbahçe'nin başında ilk kez sahaya çıkan Emre Belözoğlu, iç sahadaki 4 maçlık galibiyet özlemini bitirmişti.

Sahasında iki maç üst üste kazanan sarı lacivertli ekip, 21'inci haftadaki Hes Kablo Kayserispor maçından bu yana ilk kez bir iç saha maçında üç gol atmanın sevincini yaşadı.

Luiz Gustavo, yaşadığı sakatlıklar dışında ilk kez müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

Daha önce 26 kez kadroda yer alan Brezilyalı oyuncu, bu müsabakaların 25’inde 11’de görev aldı. (Trtspor)