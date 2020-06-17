Fenerbahçe taraftarının gözdesi Luiz Gustavo’dan nokta atışı paylaşım geldi. Trabzonspor oyuncusu Erce Kardeşler, Abdülkadir Ömür ve Abdülkadir Parmak’ı yolda bırakınca neler oldu? Beşiktaş’ın Kevin Prince Boateng paylaşımından Muslera’nın eşi Luiz Gustavo0’ya, Douglas Costa'dan Matthijs de Ligt'e kadar birçok ismin sosyal medya paylaşımları, 'Haftanın En İyi 10 Paylaşımı' konseptiyle sizlerle buluşuyor.

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