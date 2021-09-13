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Fenerbahçe'nin bitmeyen 'Sivas' kabusu!

Fenerbahçe’nin Sivasspor’a olan şanssızlığı sürüyor. Son 2 sezonda rakibiyle yaptığı 4 lig maçından 3’ünü kaybeden ve 1 beraberlik alan sarı-lacivertliler, dünkü mücadelede de 3 puana ulaşamadı.

13 Eylül 2021, Pazartesi 08:06 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin bitmeyen 'Sivas' kabusu!

Vitor Pereira’nın takımı öne geçtikleri maçta üstünlüğü koruyamadı ve bu sezon ilk kez puan yitirdi. Özellikle Kadıköy’de son 3 maçta Yiğidolar 2 galibiyet 1 beraberlik aldı.

Şampiyonluktan etti

Geçen sezon Kadıköy’deki maçta Fenerbahçe ’yi 2-1 yenerek Süper Lig ’de şampiyonluktan eden Rıza Çalımbay ve ekibi, 2019-20 sezonunda da Ülker Stadı’nda 2-1 kazanmıştı. Bu sezon ise Pereira ile lige 3’te 3 yaparak başlayan sarı-lacivertli takım, ilk çelmesini Sivas’dan yemiş oldu. Sivasspor ’a karşı Kadıköy’deki son galibiyet 2018-19 sezonunda 2-1 ile gelmişti.

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