Vitor Pereira’nın takımı öne geçtikleri maçta üstünlüğü koruyamadı ve bu sezon ilk kez puan yitirdi. Özellikle Kadıköy’de son 3 maçta Yiğidolar 2 galibiyet 1 beraberlik aldı.

Şampiyonluktan etti

Geçen sezon Kadıköy’deki maçta Fenerbahçe ’yi 2-1 yenerek Süper Lig ’de şampiyonluktan eden Rıza Çalımbay ve ekibi, 2019-20 sezonunda da Ülker Stadı’nda 2-1 kazanmıştı. Bu sezon ise Pereira ile lige 3’te 3 yaparak başlayan sarı-lacivertli takım, ilk çelmesini Sivas’dan yemiş oldu. Sivasspor ’a karşı Kadıköy’deki son galibiyet 2018-19 sezonunda 2-1 ile gelmişti.