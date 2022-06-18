Boşa çıkan İtalyan yıldız için İnter ve Milan’ın devreden çıkması, teklif yapacağı iddia edilen Monaco’nun da bu transferi düşünmediğini açıklaması sonrası, Sarı-Lacivertliler avantajlı konuma geldi. Belotti için devreye giren son takım ise Fiorentina oldu. Mor Menekşeler, 28 yaşındaki golcünün ekonomik şartlarını araştırmaya başladı. Ancak Belotti, direkt 11’de oynayacağı bir takıma gitmek istiyor. Fiorentina’nın forvet hattında Arthur Cabral’ın olması nedeniyle, İtalyan yıldızın bu takıma gitmeye sıcak bakmayabileceği öne sürüldü.



