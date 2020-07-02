Ziraat Türkiye Kupası’ndan elenerek Avrupa umudunu ince hesaplara bırakan Fenerbahçe, artık kalan 5 maçı da kazanıp Alanyaspor’a yakalanmamaya, ligin zirvesinin ve kupa finalinden gelecek sonuca bakacak.

Fenerbahçe, Avrupa’ya çıkış için öncelikle Trabzonspor’un Türkiye Kupası’nı kazanmasını bekleyecek. Trabzon kupayı kazanır ligi de ilk ikide bitirirse lig sıralamasında ilk 5 takım Türkiye’yi temsil edebilecek.

Tersi olur, Alanya kupayı kazanırsa kupadan 1 ligden ise 4 takım Avrupa’ya gidecek ve bu durumda Fenerbançe’nin Avrupa hayalleri iyice zorlaşacak.