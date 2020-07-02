Fenerbahçe'nin Avrupa umudu sürüyor!

Kanarya kalan 5 maçı da kazanıp Alanya’ya yakalanmamaya, ligin zirvesinden ve kupa finalinden gelecek sonuca bakacak.

02 Temmuz 2020, Perşembe 09:51 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin Avrupa umudu sürüyor!

Ziraat Türkiye Kupası’ndan elenerek Avrupa umudunu ince hesaplara bırakan Fenerbahçe, artık kalan 5 maçı da kazanıp Alanyaspor’a yakalanmamaya, ligin zirvesinin ve kupa finalinden gelecek sonuca bakacak. 

Fenerbahçe, Avrupa’ya çıkış için öncelikle Trabzonspor’un Türkiye Kupası’nı kazanmasını bekleyecek. Trabzon kupayı kazanır ligi de ilk ikide bitirirse lig sıralamasında ilk 5 takım Türkiye’yi temsil edebilecek.

Tersi olur, Alanya kupayı kazanırsa kupadan 1 ligden ise 4 takım Avrupa’ya gidecek ve bu durumda Fenerbançe’nin Avrupa hayalleri iyice zorlaşacak.

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