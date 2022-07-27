UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Fenerbahçe , sahasında Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi. Müsabaka karşılıklı atılan gollerle uzatmaya giderken, Ukrayna ekibi uzatma dakikalarında bulduğu golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Fenerbahçe bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Sarı-Lacivertli ekip 3. ön eleme turunda Çekya ekibi Slovacko'nun rakibi oldu. 3. ön elemede ilk maçlar 4 Ağustos, rövanşları 11 Ağustos'ta olacak.

Çek Ligi'ni 2. olarak tamamladı

Slovacko, Çek Cumhuriyeti Ligi'nde şampiyon Viktoria Plezen'in ardından ikinci olarak Avrupa Ligi'ne 3. ön elemeden katılma hakkını elde etti. Çek ekibinin hocalığını, 2018'den beri Martin Svedik yapıyor. Svedik'in ekibi, 4-2-3-1 taktiğiyle oynuyor. Bir dönem Fenerbahçe'de oynayan stoper Michal Kadlec de Slovacko kadrosunda yer alıyor. Takımın en önemli yıldızı olan ve geçen sezon 41 maçta 20 gol atan Vaclav Jurecka'nın, Slavia Prag'a transfer olması, onlara büyük güç kaybı yaşattı.



