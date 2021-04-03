Türk futbolunda son dönemin en çok konuşulan konusu, 1959 yılından önce kazanılan şampiyonlukların geçerli sayılması. Bu konuda öncü kulüp Fenerbahçe olmuş, söz konusu dönemdeki 9 şampiyonluğu için Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde ilk adım atılmıştı. Sarı-Lacivertli Yönetim, diğer kulüplerin de harekete geçmesi için Ankara’ya bir ziyaret gerçekleştirmişti.

29 Mart’taki toplantıya, 1959 öncesi şampiyonluk yaşayan Gençlerbirliği, Ankaragücü, Ankara Demirspor ve Eskişehir Demirspor yöneticileri katılmıştı.

Hepsi harekete geçti

Bu toplantının ardından TFF’ye başvuru yağmaya başladı. Fenerbahçe sonrası adım atan ikinci takım, 1947’de mutlu sona ulaşan Ankara Demirspor oldu. Önceki gün ise 1949’da şampiyon olan Ankaragücü evraklarını tamamlayarak gerekli başvuruyu yaptı. 1941 ve 1946’da iki defa ligde mutlu sona ulaşan Gençlerbirliği de hazırlıklarını sonlandırdı. Pazartesi günü Kırmızı-Siyahlılar da evraklarını teslim edecek.

Eskişehir Demir de hazırlanıyor

1940 senesinde zafere ulaşan Eskişehir Demirspor da müracat etmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu konuda, Başkent ekipleri dışında adım atan son takım ise İstanbulspor oldu. 1932’de şampiyonluk yaşayan ve bunu başaran ilk İstanbul ekibi olan Sarı-Siyahlılar, dün TFF’ye başvurusunu yaptı.

Girişime başlayan kulüplerin 1959 öncesi şampiyonlukları

Fenerbahçe (9): Türkiye Futbol Birinciliği 1933, 1935, 1944; Milli Küme 1937, 1940, 1943, 1945, 1946, 1950

Gençlerbirliği (2): Türkiye Futbol Birinciliği 1941, 1946

Ankaragücü (1): Türkiye Futbol Birinciliği 1949

Ankara Demir (1): Türkiye Futbol Birinciliği 1947

Eskişehir Demir (1): Türkiye Futbol Birinciliği 1940

İstanbulspor (1): Türkiye Futbol Birinciliği 1932

Federasyon topu Tahkim’e atabilir

1959 yılından önceki şampiyonluklar için yapılan başvurular sonrası gözler Türkiye Futbol Federasyonu’na çevrildi. Galatasaray, ısrarla karşı çıktığı bu konu nedeniyle Fenerbahçe ile büyük bir kriz yaşıyor. Diğer yandan federasyon içinde de 1959 öncesi şampiyonluklar konusunda fikir ayrılıkları olduğu öğrenildi. TFF Yönetimi’nin bu olayla ilgili kararı Tahkim Kurulu’na bırakma ihtimalinin çok yüksek olduğu kaydedildi.

Zafer Büyükavcı



