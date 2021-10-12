Luiz Gustavo, Fenerbahçe ’ye imza attığı günden bu yana takımın en istikrarlı isimleri arasında yer alıyor. Geçen sezonki Emre Belözoğlu dönemi dışında, gelen her hocanın ilk 11’e yazdığı ilk isimlerin başında gelen Gustavo, Pereira’nın da vazgeçilmezi oldu. Portekizli teknik adam şimdi tecrübeli öğrencisini yeni bir göreve hazırlıyor: Stoper... Tisserand ve Serdar Aziz’in sakatlıkları nedeniyle Szalai ve Kim’in dışında elde kalan tek savunmacı Filip Novak oldu. Pereira, Çek oyuncuda da bir sıkıntı yaşanması ihtimalini göz önünde bulundurarak, Gustavo’yu idmanlardaki çift kale maçlarda stoper olarak hazırlıyor.









3’lü tecrübesi az

Bu pozisyon, Brezilyalı yıldız için yeni değil. Gustavo, Fenerbahçe’nin yanı sıra Marsilya’da da zaman zaman defansın ortasında oynamıştı. Ancak tecrübeli oyuncu 3’lü savunmanın stoperi olarak görev yapma konusunda fazla deneyim sahibi değil. 2017-18 sezonunun son bölümünde Marsilya zaman zaman bu sistemle oynamıştı. Gustavo sadece 3 maçta 3’lü savunmanın stoperi olarak sahada yer almıştı. Sambacı’nın bu bölgede görev yapmayı sevmediği bilinse de şu anki gibi acil durumlarda elini taşın altına sokmaya hazır.

Sakatlarda son durum

Serdar Aziz: Milli Takım ’ın Norveç ile 1-1 berabere kaldığı maçta göz kapağına aldığı darbeyle sakatlanan deneyimli oyuncu, 3 gündür evinde dinleniyordu. Serdar Aziz, bugün Samandıra Tesisleri’ne gidecek. Sağlık ekibi, başarılı oyuncunun gözünün son durumuna bakacak. Muayenenin ardından Serdar’ın idmana çıkıp çıkmayacağına karar verilecek.

Marcel Tisserand: 28 yaşındaki oyuncu, Sivas maçında adalesinden sakatlanmıştı. Tisserand, yaklaşık 1 ay sonra bireysel çalışmalara başlamıştı. Kongolu oyuncunun bugün yapılacak kontrolünün ardından takım antrenmanlarına katılıp katılmayacağı kararlaştırılacak. Tisserand takımla çalışsa bile, maç ve kondisyon eksiği nedeniyle Trabzon karşısında 11’de olmayabilir.







