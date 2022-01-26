Ligin kalan bölümünün hazırlıkları için öğleden sonra özel uçakla Antalya’ya gelen Fenerbahçe , daha sonra Belek bölgesinde kamp yapacağı otele geçti. Sarı-lacivertliler Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki ilk antrenmanını otelin sahasında gerçekleştirildi. Antrenman öncesi İsmail Kartal, oyuncularıyla kısa bir toplantı yaptı.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından gruplara ayrılan oyuncular top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. İdman dar alanda yapılan hücum ve defans organizasyonlarıyla tamamlandı. Hafif sakatlığı bulunan Serdar Aziz takımdan ayrı koşu yaptı.

Ülkelerinin milli takımlarında bulunan oyuncular, sakatlık ve Kovid 19’dan, yaşanan eksiklikler nedeniyle Fenerbahçe’nin genç ağırlıklı bir kadroyla Antalya’da yer aldığı görüldü. Akşam antrenmanının ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi. Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmalarla devam edecek. İsmail Kartal, Luiz Gustavo ile de yakından ilgilendi.

Fenerbahçe’nin kamp kadrosunda ise şu isimler yer aldı:

Berke Özer, Muhammed Doğukan Demir, Abdullah Kaan Karaca, Furkan Onur Akyüz, Nazım Sangare, Filip Novak, Serdar Aziz, Yiğit Efe Demir, Bora Çuha, Emir Ortakaya, Ahmet Buğra Güven, Çağtay Kurukalıp, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Miguel Crespo, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Muhammed Gümüşkaya, Dimitris Pelkas, Miha Zajc, Max Meyer, Burak Kapacak, Ali Arda Bulut, Bright Osayi-Samuel, Mergim Berisha, Serdar Dursun, Melih Bostan, Arda Okan Kurtulan.



