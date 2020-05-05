Fenerbahçe'nin 31 yaşındaki gözdesinin unutulmaz anları!

Paris Saint-Germain'in Fransız yıldızı Choupo-Moting, Fransız ekibinin formasıyla 31. yaşına bastı. İşte adı Fenerbahçe ile anılan Choupo-Moting'in Paris Saint-Germain ile en iyi anları...

05 Mayıs 2020, Salı 18:29 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin 31 yaşındaki gözdesinin unutulmaz anları!

Yeni sezon öncesi transferde erken adımlar atmak isteyen Fenerbahçe, 2020 yılının ilk bombasını sürpriz bir transferle patlatıyor. Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertliler bu sezon da sıkça gündemine gelen Eric Maxime Choupo Moting'i kadrosuna katıyor. Gelen bilgilere göre Kamerunlu yıldızla büyük oranda anlaşıldı.


Paris Saint-Germain'in Fransız yıldızı Choupo-Moting, Fransız ekibinin formasıyla 31. yaşına bastı. İşte adı Fenerbahçe ile anılan Choupo-Moting'in Paris Saint-Germain ile en iyi anları...

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