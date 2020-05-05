Yeni sezon öncesi transferde erken adımlar atmak isteyen Fenerbahçe, 2020 yılının ilk bombasını sürpriz bir transferle patlatıyor. Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertliler bu sezon da sıkça gündemine gelen Eric Maxime Choupo Moting'i kadrosuna katıyor. Gelen bilgilere göre Kamerunlu yıldızla büyük oranda anlaşıldı.





Paris Saint-Germain'in Fransız yıldızı Choupo-Moting, Fransız ekibinin formasıyla 31. yaşına bastı. İşte adı Fenerbahçe ile anılan Choupo-Moting'in Paris Saint-Germain ile en iyi anları...