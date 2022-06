Mali Genel Kurula; başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar ve üyeler katıldı. Olağan mali genel kurula Başkan Ali Koç, eski teknik direktör İsmail Kartal ile birlikte geldi. Genel kurulda yer alan üyelerin alkışlayarak karşıladığı İsmail Kartal lehine tezahüratlar da yapıldı. İsmail Kartal’a eşi ve çocukları da eşlik etti.

Fenerbahçe Kulübü Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, yaptığı açılış konuşmasında 761 üyenin yer aldığını ifade etti.

Olağan Mali Genel Kurul Divan Başkanlığına Talat Yılmaz, oy birliği ile seçildi. Toplantı, 2021 yılı yönetim kurulu faaliyet ve denetim raporunun okunması, görüşmeler ve 2021 yılı yönetim kurulu faaliyet ve denetim raporunun ibrası ile devam edecek. Sonrasında ise sırayla 2022 yılı bütçesi ve ek bütçenin genel kurul oylarına sunulmasına, mali konularda bağımsız denetim standartlarına göre denetimi üstlenecek bağımsız denetim firması seçiminin genel kurul oylarına sunulmasına, Türkiye Futbol Federasyonu Delegeleri ile Özerk Federasyonların delegelerinin seçimi ve sair konularda yönetim kuruluna görev süresinin bitimine kadar yetki verilmesine, kulüp üyeliğinden ihraç edilen Erçin Çoban, Şükrü Selman Akbulutlu ve Mahmut Aslan Baysal’ın ihraç kararının onaylanması veya kaldırılmasının ayrı ayrı genel kurul üyelerinin oylarına sunulmasına geçilecek.









Ali Koç: Fenerbahçe’nin iyi ki İsmail Kartal gibi bir değeri var

İsmail Kartal hakkında konuşan Ali Koç, “İsmail hoca, yükü ağır bir takıma kendi geldi. Hepimiz gibi, hepiniz gibi o da maçları seyrederken yaşadıklarımıza, şansımıza, bir kez daha çok büyük umutlarla başlayıp ilk 8-9 hafta domine ettiğimiz ligde, birden bire türbülansa girdiğini görüp, bizimle temasa geçti. İsmail Kartal, zor günler geçiren camiaya, bir nevi elindeki sihirli değnekle dokundu. Tribünleri birleştirdi. Fenerbahçeliliğin ne olduğunu bizzat gösterdi. İsmail Kartal, toplamda 18.5 yıl camiamıza hizmet etti. Genç yıllarından beri tanıdığım için, her geçen gün daha yozlaşan, etik değerlerin alt üst edildiği futbol ikliminin pırıl pırıl yüzü oldu. 2014-15’te, hala faili meçhul olan suikast girişiminde, takımımızın, hatta Türkiye’nin canına kast edildiği o süreçte, psikolojik olarak alt üst olmuş takımımızı ayağa kaldırmak için nasıl mücadele ettiyse, bu sezon da acılı günlerimizde yüzümüzü bahara çevirdi. İsmail Kartal, Fenerbahçe’yle var olan değil, Fenerbahçe için var olan profillerden biridir. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için' diyen bir futbolcu topluluğu yarattı. 'Esas olan Fenerbahçe’dir' dedi. Kimsenin kariyerine, geçmişine bakmadan, doğru olanın yapılması için inandı ve arkasında durdu. 4 senelik görev süremiz boyunca aldığımız en zor karar olduğunu söyleyebilirim. Peki o zaman niye değişim… Bunun cevabını vermek güç. Hocamıza her zaman açık ve net şekilde konuştuk. İsmail hoca, belki de çok uzun zaman geçmeden bu camiayla yolu tekrar kesişecek, teknik direktörlük kariyerinden biraz uzaklaşmak isterse her zaman aramızda yer alacak. Fenerbahçe’nin iyi ki İsmail Kartal gibi bir değeri var. Hocam, yollarımız tekrar kesişene kadar Allah yar ve yardımcın olsun. Yolun açık, şansın bol olsun" dedi.





İsmail Kartal: Ben Fenerbahçeli İsmail Kartal olduysam, bu arma sayesinde oldum

Ali Koç'un ardından konuşma yapan İsmail Kartal ise "Ben Fenerbahçeli İsmail Kartal olduysam, bu arma sayesinde oldum. Bu armanın anlamı, göründüğünden ve yazılandan çok daha büyüktür. Eşi benzeri olmayan bir arma olduğunu ben ve ekip arkadaşlarım anladık, gördük. Göreve geldiğim ilk gün toplantı yaptım. Duygularımı karşımdaki insana içten şekilde anlatan biriyim. Ben hayatım boyunca rol yapmadım, yapamam. Böyle bir insanım. ‘Bir borcumuz var, bu borç ödenecek’ dedim. ‘Ne borcu?’ dediler. Taraftarı ve camiayı gösterdim. İşte bizim takımımız böyle mücadele etmeli, bunu da başaracağız’ dedim. Çok karakterli oyuncularımız var. El ele verdik, bugünlere geldik. Yeni gelen hocamızla birlikte, birkaç yeni transferle birlikte Allah’ın izniyle bu takım şampiyon olacak. Bu camia, bu futbol takımı çok daha fazlasını yapabilir. Allah, Fenerbahçemizin yanında olsun. Bundan sonra Fenerbahçemize başarılar diliyorum" dedi.