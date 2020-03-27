Geçtiğimiz sezon küme düşme korkusu yaşayan ve Cocu ile Koeman'ın ardından takımın başına taraftarların da çok istediği Ersun Yanal'ı getiren Fenerbahçe, 2019-2020 sezonuna daha güçlü bir başlangıç yapmak için kolları sıvadı. Başkan Ali Koç, Sportif Direktör Comolli ve Ersun Yanal, sık sık sezon başındaki demeçlerinde rakiplere gözdağı verene açıklamalarda bulundular. Ancak Fenerbahçe içiçn işler 2020 yılının Şubat ayı ile hiç de kolay olmadı. Avrupa'dan yoksun Fenerbahçe bu sezona 2 kupa hedefi ile çıktı. Türkiye Süper Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası...

Hazırlayan: Mehmet Caner Kolağasıgil

Ancak Fenerbahçe her 2 hedefinden de son durumlara bakıldığında uzaklaşmış gözüküyor. İşte hafta hafta Fenerbahçe'nin maçları ve o çöküşü hazırlayan nedenler...

(1. Hafta) 19 Ağustos 2019 - Fenerbahçe 5-0 Gaziantep FK

Fenerbahçe yeni sezona coşkulu taraftarının önünde başladı. Sarı Lacivertlier ligin yeni ekibi Gaziantep FK'yı sahasında ağırladı. Maça baskılı ve coşkulu başlayan Fenerbahçe henüz 6. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Victor Moses golü atmayı başardı ve yeni sezonun ilk golünü takımı adına atmayı başardı. Gole rağmen Fenerbahçe baskılı oyununa davem etti ve 13. dakikada bir penaltı daha kazandı. Yine topun başına geçen Moses bu kez kaleci Günay'ı geçemedi. Fenerbahçe kaçan penaltıya rağmen taraftarının da coşkusu ile oyundan düşmedi ve 17. dakikada yeni transferi Vedat Muriç ile skoru 2-0'a getirdi. Bu gol ile morali kat kat artan Fenerbahçe'de 24. dakikada bir penaltı daha kazandı. Bu kez topun başına yeniden Fenerbahçe'ye kaptan olarak dönen Emre Belözoğlu geçti ve skoru 3-0'a getiren golü kaydetti.

Maçın 2. yarısında da oldukça baskılı bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe 74. dakikada Nabil Dirar ve 88. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun golleri ile sahadan 5-0'lık net bir skorla ayrıldı. Bu galibiyetin ardından Fenerbahçe'de bu sezonun farklı geçeceğine dair tüm ümitler camianın en küçük bireyine kadar yansıdı.

(2. Hafta) 24 Ağustos 2019 - Başakşehir 1-2 Fenerbahçe

Gaziantep FK karşısında alınan farklı galibiyet sonrası Fenerbahçe'yi henüz 2. haftadan zorlu bir rakip bekliyordu. Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile şampiyonluk yarışı verene ancak bu kez başında Okan Buruk olan bir Başakşehir ile deplasmanda karşılaşıyordu Sarı Lacivertliler. Başakşehir Mert Günok'un da inanılmaz katkısı olan bir golle 32. dakikada Crivelli ile 1-0 öne geçti. Fenerbahçe ilk yarıda rakibine karşı herhangi bir üstünlük sağlamayadı. 2. yarıda ise işler değişti ve Fenerbahçe çok iyi oynamamasına rağmen ataklar buluyordu. 77. dakikada Vedat Muriç golünü atarak skoru eşitlemeyi başarmıştı. Tam maçın uzatma dakikaları oynanırken sahneye Ferdi Kadıoğlu ve Dirar ikilisi çıktı. Faslı oyuncu 90+3. dakikada topu filelere göndermeyi başararak 3 puanı takımının hanesine yazdırdı. Bu maçın ardından yapılan yorumlar ise şu şekildeydi: Şampiyonluğu bu tarz son dakika golleri getirir...

(3. Hafta) 1 Eylül 2019 - Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Heyecan düzeyi oldukça yüksek geçen maçta Sarı Lacivertli ekip maça fırtına gibi başlamasına rağmen sahadan 3 puanla ayrılamadı. Maç başlar başlamaz üst üste ataklar bulan ev sahibi 17. dakikada Garry Rodrigues'in golü ile öne de geçti. Fenerbahçe'nin sahadan galip ayrılacağı kanısı ortaya çıkarken 27. dakikada Trabzonspor adına Ekuban sahneye çıktı ve takımına bir puanı getiren golü kaydetti. Sarı Lacivertliler 3. haftada kendi taraftarının önünde yeni sezonun ilk puan kaybını yaşamış oldu.

(4.Hafta) 16 Eylül 2019 - Alanyaspor 3-1 Fenerbahçe

Fenerbahçe ligin 4. haftasında Erol Bulut yönetimindeki Alanyaspor'un konuğu oldu. Akdeniz ekibi, rakibinden daha üstün bir oyun ortaya koyarken, Fenerbahçe'yi yakan birysel savunma hataları oldu. Alanyaspor'un hücum hattı da bu bireysel hataları affetmedi ve gole çevirerek 3 puanı kazanmasını bildiler. Fenerbahçe kötü oynamasına rağmen 39. dakikada Tolga Ciğerci ile öne de geçmişti. Ancak 45+3'te Alanyaspor'un Cisse ile bulduğu gol ilk yarıyı ev sahibinin moralli bitimesine neden oldu. 2. yarıda da Alanyaspor 46'da Cisse ve 62'de Junior Fernandes ile golleri bularak sahadan 3-1'lik galibiyet ile ayrıldı. Bu maçta Fenerbahçe cephesi maçın hakemine sert tepki gösterirken mücadelede kural hatası yapıldığına ilişkin yoğun itirazlarda bulundular. Bu maç aynı zamanda 2019-2020 sezonunda yaşanan Fenerbahçe-TFF geriliminin ilk fitilini ateşleyen mücadele oldu.

(5. Hafta) 21 Eylül 2019 - Fenerbahçe 2-1 Ankaragücü

2 hafta boyunca puan kaybı yaşayan Fenerbahçe sahasında Ankaragücü'nü ağırladı. Sezona şampiyonluk parolası ile çıkan Sarı Lacivertliler, taraftarının önünde mutlak galibiyet parolası ile sahaya çıktılar. Fenerbahçe'nin sezon başından bu yana gösterdiği en büyük zaaflardan biri olan savunma arkasına atılan toplar yine maçın başında bela oldu ve Başkent ekibi 16. dakikada Orgill ile skor üstünlüğünü yakaladı. Bu golün ardından Fenerbahçe toparlanmayı bildi ve 20. dakikada Zanka ve 73'te Vedat Muriç'in golleri ile sahadan 2-1'lik galibiyet ile ayrılırken yeniden 3 puanı hatırlamış oldu.

(6. Hafta) 28 Eylül 2019 - Galatasaray 0-0 Fenerbahçe

Süper Lig'in 6. haftası bir dünya derbisi olan Galatasaray-Fenerbahçe maçına ev sahipliği yaptı. Ancak derbi beklentilerin çok aşağısında kaldı ve maç golsüz eşitlikle sona erdi. Her iki ekip de sahadan birer puanla ayrıldı. Fenerbahçe cephesi alınan bir puan için 'kötü değil' yorumları yaptı.

(7. Hafta) 4 Ekim 2019 - Fenerbahçe 0-1 Antalyaspor

Galatasaray ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Fenerbahçe bu kez sahasında yine coşkulu taraftarı ile Antalyaspor'u ağırlıyordu. Sarı Lacivertliler oyuna coşkulu başlamasına rağmen yine sezonun kabusu durumuna düşen bir gol yediler ve Antalyaspor golün ardından yaptığı 11 kişilik savunma ile 3 puanı Kadıköy deplasmanında kazanmayı başardılar. Akdeniz ekibinin tek golü 6. dakikada Ufuk Akyol'dan geldi. Fenerbahçe bu sezon iç sahada ilk maçını böylece kaybetmiş oldu. Spor kamuoyu Antalyaspor maçı ile Fenerbahçe savunmasını ciddi bir dille eleştirmeye başladı.

(8. Hafta) 20 Ekim 2019 - Denizlispor 1-2 Fenerbahçe

2 haftada 5 puan kaybeden Fenerbahçe, 8. haftada Mehmet Özdilek yönetimindeki Denizlispor ile karşılaşmaya hazırlanıyordu. Sarı Lacivertli ekip iyi bir oyun ortaya koymamasına rağmen kaliteli ayaklarının bulduğu gollerle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 39'da Tolga Ciğerci ve 62'de Vedat Muriç kaydetti. Denizlispor ise bulduğu pozisyonlardan yararlanamadığı için hayıflanırken, tek golü 73. dakikada Oscar Estupinan'dan geldi.

(9. Hafta) 26 Ekim 2019 - Fenerbahçe 5-1 Konyaspor

Deplasmanda kazanılan 3 puanla ile moral bulan Fenerbahçe sahasında eski hocasının çalıştırdığı Aykut Kocaman yönetimindeki Konyaspor'u ağırladı. Sarı Lacivertliler beklenenin dışında Konyaspor savunmasını kolay çözdü ve 5-1 gibi farklı bir galibiyetle sahadan ayrılarak yeniden şampiyonluk yolunda iddialı bir duruma geldi. Fenerbahçe'de golleri 11'de Garry Rodrigues, 14'te Zanka, 28'de Ozan Tufan, 78'de Luiz Gustavo ve 82'de Vedat Muriç kaydetti. Konyaspor'un tek golü 16. dakikada Serdar Aziz'in kendi kalesine attığı golden geldi. Maçın sona ermesi ile tribünler 'Ersun Yanal' tezahüratları ile inledi. Fenerbahçe'de yine şampiyonluk inancı bu maçla tazelenmişti.

(10. Hafta) 3 Kasım 2019 - Kayserispor 1-0 Fenerbahçe

Fenerbahçe sahasında farklı skorla kazandığı Konyaspor maçının ardından Kayserispor'a konuk oldu. Spor otoriterleri tarafından Süper Lig'den düşme adayı olarak gösterilen Kayserispor'a maç öncesi hiç kimse şans vermiyordu. Ancak maçta Fenerbahçe üstün oynamasına rağmen gol yollarında büyük sıkıntı yaşadı ve sahadan 1-0'lık yenilgi ile ayrıldı. Kayserispor'da Fenerbahçe maçlarını boş geşmeyi sevmeyen Umut Bulut 58. dakikada takımına 3 puan kazandıran golü kaydetmişti. Maç sonunda Sarı Lacivertli cephede ise hakem ve TFF gündemdeydi. Verilmeyen penaltıların olduğu ve hakemin taraflı bir maç yönettiğine dair yöneticiler açıklamalarda bulundular.

(11. Hafta) 8 Kasım 2019 - Fenerbahçe 3-2 Kasımpaşa

Deplasmanda şok bir yenilgi alan Fenerbahçe bu kez sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Oldukça zor ve bol gollü geçen karşılaşmayı Sarı Lacivertliler 3-2'lik skorla kazanmayı bildiler. Fenerbahçe'de galibiyeti getiren golleri 6. dakikada penaltıdan Vedat Muriç, 44. dakikada yine penaltıdan Vedat Muriç ve 59. dakikada Serdar Aziz kaydetti. Kasımpaşa'nın gollerini ise 37'de Khalili ve 56'da Ben Youssef kaydetti. Mücadeleye goller kadar kırmızı kartlar da damga vurdu. Ev sahibi ekipte Isla 72. dakikada rakibine yaptığı sert hareketle direk kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kasımpaşa'da ie 45. dakikada Karim Hafez 2. sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Maç sonunda en büyük tartışma konularından biri yine Fenerbahçe'nin kalesini gole kapatamaması oldu.

(12. Hafta) 24 Kasım 2019 - Yeni Malatyaspor 0-0 Fenerbahçe

Milli maç arası sonrası 2 deplasman maçı ile lige geri dönen Fenerbahçe ilk olarak Yeni Malatyaspor'un konuğu oldu. 2 takım için de pozisyon açısından kısır geçen maçta gol sesi çıkmadı. Fenerbahçe ilk yarının sonunda VAR'ın da uyarısı ile penaltı kazandı. Ancak topun başına geçen Emre Belözoğlu penaltıdan yararlanamadı. Maçın ardından ekrana gelen görüntülerde ise kaleci Farnolle'ün ayaklarının kale çizgisinde olmadığı ortaya çıktı. Fenerbahçe cephesi penaltının tekrar edilmemesine büyük tepki gösterdi. TFF-MHK-Fenerbahçe gerilimi bu maçla devam etmiş oldu.

(13. Hafta) 30 Kasım 2019 - Göztepe 2-2 Fenerbahçe

Şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Fenerbahçe zorlu deplasmanlardan biri olan Göztepe'de 3 puan için sahya çıktı. Mücadele seviyesi oldukça üst düzey olan maçta kazanan çıkmadı ama goller, iptal edlen penaltı, iptal edilen gol ve sonrasında yaşananlar bu maçı ligin en unutulmazları arasına soktu. Ev sahibi Göztepe maça hızlı başladı ve Castro ile henüz 7. dakikada öne geçti. Maçtan vazgeçmeyen Fenerbahçe 44. dakikada Serdar Aziz'in golü ile skoru eşitledi. Bu gol aynı zamanda ilk yarının sonucu oldu.

İlginç anlar yaşandı

2. yarı Fenerbahçe için sinirlerin gerildiği bir maç oldu. Göztepe penaltı kazandı. Topun başına geçen Alpaslan Öztürk'ün şutunu kaleci Altay Bayındır çıkardı ve bir anda Fenerbahçe hızlı atağına dönüştü. Bu atakta Victor Moses Fenerbahçe'yi öne geçiren golü attı. Ancak hakem Abdulkadir Bitigen VAR'ın da uyarısı ile penaltıda Altay Bayındır'ın ayağının çizgide olmadığını belirtti ve golün iptaline, penaltının tekrarına hükmetti. Bu karar Fenerbahçelileri çılgına çevirdi. Tekrar topun başına geçen Alpaslan Öztürk 63. dakikada bu kez penaltıyı gole çevirdi ve Göztepe öne geçen taraf oldu. Fenerbahçe'de 68. dakikada Garry Rodrigues'in golü bu kez maçın skorunu belirleyen gol oldu. Sarı Lacivertliler'de sinirlerine hakim olamayan Luiz Gustavo 90+1. dakikada 2. sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Maçın ardından Fenerbahçe cephesi oldukça sinirli açıklamalarda bulunurken Yeni Malatyaspor maçındaki Farnolle pozisyonunu hatırlattılar.

(14. Hafta) 6 Aralık 2019 - Fenerbahçe 5-2 Gençlerbirliği

İki deplasman boyunca 4 puan kaybeden ve sadece 2 puanla yetinen Fenerbahçe, Göztepe maçının hıncını kendi seyircisi önünde Gençlerbirliği'nden aldı. Başkent temsilcisi karşısında oldukça agresif bir oyun sergileyen Fenerbahçe sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrıldı. Sarı Lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 23 ve 39'da Vedat Muriç, 32'de Luiz Gustavo, 74'te Ferdi Kadıoğlu ve 87. dakikada Max Kruse kaydetti. Gençlerbirliği'nin gollerini ise 8'de Sio ve 78'de Stancu attı. Bu maçta da Fenerbahçe'nin değiştiremediği istatistik ilk golü kalesinde görmesi oldu.

(15. Hafta) 15 Aralık 2019 - Sivasspor 3-1 Fenerbahçe

Sezonun en flaş takımı olan Sivasspor zirve mücadelesinde en büyük rakiplerinden biri olan Fenerbahçe'yi sahasında ağırladı. Sivas şehri sakinleri stadyumu hınca hınç doldurdular. Fenerbahçe böylesine tutkulu bir atmosferde deyim yerindeyse ayaklarının bağı çözüldü ve futbol adına tek bir olumlu iş yapamadılar. Rıza Çalımbay ve öğrencileri de derslerine ne kadar iyi çalıştıklarını gösterdiler. Ev sahibi ekip Sarı Lacivertiler'in ne kadar çok zaafı varsa yararlandılar ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak zirve adına bir mesaj verdiler: Biz de bu yarıştayız. Fenerbahçe ise şampiyonluk yarışının bu kadar kolay olmayacağını anladı. Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 32'de Fernando, 59'da Emre Kılınç ve 90+7'de Ziya Erdal kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golü 85. dakikada Deniz Türüç'ten geldi. Fenerbahçe'nin tek kaybı bu maçta puanlar olmadı, 90+5'te Garry Rodrigues ve 90+6'da Ozan Tufan kırmızı kartla oyun dışında kaldılar.

(16. Hafta) 22 Aralık 2019 - Fenerbahçe 3-1 Beşiktaş

Sivasspor karşısında ağır bir skorla yenilen Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Beşiktaş ile 16. haftada karşılaştı. Sivasspor karşısındaki oyuna bakıldığında endişeli bir şekilde bekleyen Fenerbahçeli taraftarlar maçın başlangıç düdüğünden bitiş düdüğüne kadar heyecandan yerlerinde duramadılar. Fenerbahçe çok üst düzey olmasa da sahada basmadık yer bırakmadı ve rakibine karşı üstün oynadığı derbiyi 3-1'lik skorla kazandı. Fenerbahçe'de golleri atan isimler 23'te penaltıdan Max Kruse, 32'de Ozan Tufan'ın muhteşem füzesi ve 58. dakikada Vedat Muriç'ten geldi. Beşiktaş'ın tek golü ise 45+5'te Atiba'dan geldi.

Maçın ardından flaş açıklamalar

Fenerbahçe taraftarları maçın mutluluğunu doyasıya yaşarken, Ersun Yanal'ın derbi sornası açıklamaları kafa karıştırdı. Ersun Yanal yaptığı açıklamada "Birçok mevkisinde oyuncu olmayan, hatta teknik direktörü olmayan Fenerbahçe galip geldi. Soru almayayım, açıklamayı hafta içerisinde basın toplantısı ile yapacağım." ifadelerini kullandı. Basın toplantısına Emre Belözoğlu ile gelen Ersun Yanal'ın davranışları o dönem akıllarda soru işareti bırakmıştı. Burak Yılmaz ise maçın ardından basın mensuplarının sorularına "Cüneyt Çakır'a sorun" diyerek hakeme sert tepki göstermişti.

(17. Hafta) 29 Aralık 2019 - Çaykur Rizespor 1-2 Fenerbahçe

Beşiktaş derbisi galibiyeti sonrası moral bulan Fenerbahçe'de gözler deplasman maçına çevrilmişti. Deplasmanlarda olduça kötü bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe için galibiyet tek yoldu. Ancak önlerinde zorlu bir Çaykur Rizespor duruyordu. Sarı Lacivertli ekip 13. dakikada Deniz Türüç ile öne geçmeyi başardı. Bu golden 5 dakika sonra ise Karadeniz ekibi Aberhoun ile skordaki eşitliği yakaladı. Mücadelenin 2. yarısında oyun tıkanma noktasına geldi. İsmail Kartal'ın ekibi iyi bir savunma ile Fenerbahçe'yi savuşturmayı başardı. Ancak Fenerbahçe'nin Brezilyalısı Jailson 35 metreye yakın bir noktana müthiş bir füze yollayarak takımına deplasmanda 3 puanı kazandıran isim oldu. Fenerbahçe sonunda şeytanın bacağını kırmış ve deplasmanda da kazanarak 2 hafta üst üste 6 puanı hanesine yazdırmayı başarmıştı.

(18. Hafta) 18 Ocak 2020 - Gaziantep FK 0-2 Fenerbahçe

Rize deplasmanında kazanılan 3 puanın ardından ara dönem hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe ligin 2. yarısına Gaziantep FK maçı ile başladı. İlk maçta rakibini 5-0'lık skorla yenen Sarı Lacivertliler bu kez de deplasmanda 2-0'lık skorla maçı kazanarak iyi bir başlangıç yapmayı başardılar. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Max Kruse ve 90+2. dakikada Vedat Muriç kaydetti. Golcü futbolcu Vedat Muriç maçın son anlarında 90+5'te 2. sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Vedat Muriç'in bu hareketi spor kamuoyunda bir hayli tartışmalara neden oldu. Niyet okuma, okumama tartışmaları her gün televizyonlarda ve gazetelerde tartışılmaya başlandı. Nedeni ise Vedat Muriç sarı kartla cezalı duruma düşmüştü ve bir sonraki hafta oynanacak Başakşehir maçında oynayamayacaktı. Ancak golcü futbolcu gördüğü kırmızı kartla bu cezasını kupa maçında çekti. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da bu olaya sert tepki göstermişti.

(19. Hafta) 25 Ocak 2020 - Fenerbahçe 2-0 Başakşehir

Ligin 19. haftasında sahasında zirve yarışındaki rakiplerinden biri olan Başakşehir'i ağırlayan Fenerbahçe, taraflı tarafsız herkesin beğensini kazandığı bir oyunla sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Maçın ardından Fenerbahçe'nin şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olduğu söylenmeye başlamıştı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 72. dakikada Max Kruse ve 86'da Vedat Muriç kaydetti. Ancak kim bilebilirdi ki bu galibiyet Fenerbahçe'nin 2020 yılında ligde aldığı son galibiyet olacağı...

(20. Hafta) 1 Şubat 2020 - Trabzonspor 2-1 Fenerbahçe

Fikstür olarak ilk 6 haftası en zor olan ekiplerden biri olan Fenerbahçe, Başakşehir galibiyetinin ardından Trabzonspor'un konuğu oldu. Sarı Lacivertli ekibin planı Trabzonspor deplasmanda yenerek psikolojik olarak da üstünlüğü ele geçirmekti. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı ve Fenerbahçe sezon genelinde en iyi deplasman oyunlardan birini oynamasına rağmen sahadan 2-1'lik yenilgi ile ayrıldı. Fenerbahçe maça çok iyi başlangıç yaptı ve henüz 20. saniyede karşı karşıya bir pozisyonu değerlendiremedi. 1. dakikada da Max Kruse Fenerbahçe'yi maçta öne geçiren golü kaydetti. Herkes golün şokunu yaşarken, Fenerbahçe 1-0'ı oynamakta çok zorlandı ve Trabzonspor Sörloth'un da etkili oyunu ile ilk yarı bitmeden maçın sonucunu tayin etti. 15'te Sörloth ve 32'de Novak Trabzonspor'a maçı kazandıran isimler oldu. 2. yarıda Fenerbahçe daha üstün oynamasına rağmen aradığı golü bulamayınca sahadan 2-1'lik yenilgi ile ayrıldı.

(21. Hafta) 8 Şubat 2020 - Fenerbahçe 1-1 Alanyaspor

Süper Lig'in 21. haftası yine ligin en ilginç maçlarından birine ev sahipliği yaptı. Başrolde tabii ki Fenerbahçe. Sarı Lacivertli ekip zirve mücadelesi veren Alanyaspor'u sahasında ağırladı. Maç dengeli başlamasına rağmen Alanyaspor hızlı oyuncuları ile savunma arakalarına yaptıkları koşularla gol aramaya başladılar ve bu arayış meyvesini 24. dakikada verdi. Fenerbahçe'de Jailson'un elle müdahalesi sonrası VAR incelemesiyle Alanyaspor penaltı kazandı. Papis Cisse'nin kullandığı penaltıyı Altay Bayındır kurtardı. Altay Bayındır erken öne çıktığı için maçın hakemi Ümit Öztürk penaltı tekrarı kararı verdi. Bu karar sonrası Altay Bayındır yine çılgına döndü. Papis Cisse bu kez bir kez daha topun başına geçti ve takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da sonucu oldu.

Penaltılar maça damga vurdu

Maçın 53. dakikasın da Siopis'in müdahelesinde Gary Rodrigues yerde kaldı ve penaltı kararı çıktı. Max Kruse penaltıdan attığı gollere skoru 1-1'e getirdi. Maça penaltılar damga vurdu. 61. dakikada hakem Ümit Öztürk yine penaltıya hükmetti. Papis Cisse bir kez daha topun başına geçti. Ancak bu kez topu direğe nişanladı.

Tartışmalı pozisyonlar

Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor ile berabere kalarak, şampiyonluk yarışında yara aldı. Maçta goller penaltılardan gelirken, Aytemiz Alanyaspor'un penaltısının tekrar edilmesi Fenerbahçeli futbolcuların uzun süre itiraz etmelerine neden oldu. Aytemiz Alanyaspor, bir penaltı vuruşundan ise yararlanamadı. Fenerbahçe'nin penaltı beklediği iki pozisyon ise büyük tartışmalara neden oldu. 90. dakikada Fenerbahçeli futbolcular Muriç'in şutu esnasında Alanyaspor'dan Mustafa Pektemek'in topa eliyle dokunduğu yönünde itirazlarda bulunuyorlar. Pozisyon VAR'da incelendi ve penaltı olmadığına karar verildi. Fenerbahçeliler maç içinde ve sonunda pozisyona büyük isyanda bulundular.

(22. Hafta) 15 Şubat 2020 - Ankaragücü 2-1 Fenerbahçe

Süper Lig’in 22. hafta mücadelesinde Ankaragücü, sahasında Fenerbahçe’yi konuk etti. Ankaragücü, rakibini 13. dakikada Lobzhanidze ve 75. dakikada Gerson Rodrigues ile bulduğu goller sonucunda 2-1 mağlup ederken Fenerbahçe'nin tek golü ise 90+6. dakikada Serdar Aziz'den geldi. Fenerbahçe bu skorla ligde son 3 haftada sadece 1 puan alabilmiş oldu. Lanetli Şubat ayı Fenerbahçe için resmen kabusun kabusu olma yolunda ilerliyordu.

(23. Hafta) 23 Şubat 2020 - Fenerbahçe 1-3 Galatasaray

Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında ezeli rakibi Galatasaray’ı konuk etti. Galatasaray, 40. dakikada Donk, 80. dakikada Falcao ve 90+7. dakikada Onyekuru’dan bulduğu gollerle rakibini deplasmanda 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe’nin tek golü ise 21. dakikada Kruse’den geldi. Galatasaray, son galibiyetini 22 Aralık 1999’da aldığı Kadıköy’deki galibiyet hasretini bitirirken, Fenerbahçe zirve yarışına bu maçla havlu atmış oldu. Sarı Lacivertliler'de Ersun Yanal'ın istifası ya da yolların ayrılması konuşulmaya başlandı.

(24. Hafta) 29 Şubat 2020 - Antalyaspor 2-2 Fenerbahçe

Geçen hafta Galatasaray'a evinde kaybeden Fenerbahçe, 24. hafta maçında Antalyaspor'a konuk oldu. Son 4 maçta sadece 1 puan alabilen Fenerbahçe, Antalya deplasmanında yeni bir sayfa açmak için mücadele etti. Fenerbahçe'nin krizden çıkmak için galibiyetten başka sonuca tahammülü yoktu fakat işler yolunda gitmedi. Ersun Yanal'ın cezası nedeniyle takımının başında yer almadığı maçta Fenerbahçe, 35'te Vedat Muriç ile golü buldu. İlk yarı Sarı Lacivertli ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona ererken, ikinci yarı Fenerbahçe için kabus gibi geçti. 52'de Amilton'un golüyle eşitliği yakalayan Akdeniz ekibi, 57'de Hakan Özmert ile öne geçti. 90 dakika bu skorla sona erecek denilirken sahneye çıkan Zajc, 90+6'da topu ağlara gönderdi, mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

(25. Hafta) 7 Mart 2020 - Fenerbahçe 2-2 Denizlispor

Süper Lig’in 25. haftasında Fenerbahçe, sahasında Denizlispor’u konuk etti. Büyük çekişmeye sahne olan mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi. Fenerbahçe’nin golleri 22. dakikada Ozan Tufan ve 90+2. dakikada Serdar Aziz’den gelirken Denizlispor’un gollerini 45’te penaltıdan Murawski ve 75’te Mustafa Yumlu attı. Sarı-Lacivertliler'de 43. dakikada penaltıya sebep olan Tolgay Arslan, 43. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Bu beraberlikle Fenerbahçe'nin puanı 40 olurken Sarı-Lacivertliler'in ligdeki galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

(26. Hafta) 14 Mart 2020 - Konyaspor 1-0 Fenerbahçe

Süper Lig'in 26. hafta maçında Konyaspor sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 yenmeyi başardı. Bülent Korkmaz yönetimindeki Konyaspor, 9 kişi kaldığı maçı Riad Bajic'in golüyle 1-0 kazandı ve 7 maç aradan sonra galibiyet aldı. Fenerbahçe'nin galibiyet hasreti ise 7 maça çıktı. Fenerbahçe maçı isabetli şut çekemeden tamamlarken Bülent Korkmaz, Konyaspor kariyerinde bu sezon ilk galibiyetini aldı.