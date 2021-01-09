Fenerbahçe'de son dakika Mesut Özil gelişmesi... Sarı lacivertliler devre arasında kadrosuna katmaya çok yaklaştığı yıldız futbolcunun Londra'ya giderek Arsenal'de olan bonservisini almak için İngiliz ekibinin yetkilileriyle masaya oturdu.

MESUT ALACAKLARINI İSTİYOR

Tecrübeli futbolcu, Arsenal yetkililerine 'kontratın kalan kısmını karşılayın ara transfer döneminde fesih işlemi yapalım' teklifinde bulundu. Arsenal cephesi bu teklife sıcak bakmadı ve bu miktarı ödemek istemiyor.

RESTLEŞME

Sarı lacivertlilerin bomba transferi olma hazırlığındaki Mesut ise kadro dışı bırakıldığının altını çizerek, İngiliz ekibinde bir geleceğinin olmadığının altını çizdi. İki taraf arasında restleşme yaşandı.

OYNAMAK İSTİYOR

Sezon başında Arsenal'in kadro dışı bıraktığı Mesut Özil'in artık futbol oynamak istediği ve sezonun ikinci yarısında da futboldan ayrı kalmak istemediği öğrenildi.

GÖRÜŞMELER TIKANIRSA...

Yıldız futbolcunun Arsenal ile yaptığı görüşmeler istediği gibi gitmezse, artık futboldan ayrı kalmak istemediği için alacaklarının bir kısmından vazgeçmeyi düşündüğü edinilen bilgiler arasında... Bu sayede Fenerbahçe'nin de maddi külfeti azalacak. Zira Mesut Arsenal’den alacaklarının bir kısmını tahsil ederse, Fenerbahçe ile olan 3.5 yıllık prensip anlaşmasının yarım sezonunda sarı lacivertlilere maddi anlamda bir külfet yaratmamış olacak. Sadece 3 yıllık kısmını tahsil etmiş olacak.

ARSENAL İLE YENİ RANDEVU

Hafta başında Arsenal ile Mesut Özil cephesinde yeni bir görüşme gerçekleşmesi ve fesih sürecinde bir miktar daha mesafe kat edilmesi bekleniyor. Fenerbahçe cephesini memnun eden durum ise Mesut’un fedakarlığa hazır olması... Arsenal ile yapılan görüşmeler sonrasında istediğini alması durumunda Mesut'un Türkiye'ye gelerek transfer için son işlemleri gerçekleştirmesi bekleniyor.