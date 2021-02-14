Ligin ikinci yarısı yine hakem tartışmalarıyla başladı. Her maçta yapılan hakem hataları her hafta şampiyonluk yarışındaki kulüplerin en az bir tanesinin sert açıklamalar ya da yorumlar yapmasına neden oluyor. Bu akşam oynanan Galatasaray - Kasımpaşa mücadelesinin ardından da önce Kasımpaşa daha sonra da Fenerbahçe, sert açıklamalar yayınlamışlardı.

Fenerbahçe Kulübü yöneticisi Mustafa Kemal Danabaş da Sarı Lacivertli kulübün açıklamasından sonra kişisel Twitter hesabından "Türk futbolunda yıllardır bitmeyen bir tiyatro! Başrolünde malum kulüp; figüranları her maç değişiyor. Tiyatro oynanırken gündemi değiştirmek adına algı operasyonları, kurgu, iftira, gerçekleri saptırma! Bu oyunlarla sonuca ulaşmanıza ne pahasına olursa olsun izin vermeyeceğiz!" yazdı.







