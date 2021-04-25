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Fenerbahçeli yönetici Metin Sipahioğlu'ndan sert açıklama!

Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımapaş'yı ağırlayacak. Mücadele öncesi Sarı Lacivertli kulübün yöneticisi Metin Sipahioğlu'ndan sosyal medya üzerinden sert açıklamalar geldi. Sipahioğlu'nun açıklamalarının hedefinde ise Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'ın dün yaptığı açıklamalar yer aldı.

25 Nisan 2021, Pazar 16:37 Son Güncelleme:
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Fenerbahçeli yönetici Metin Sipahioğlu'ndan sert açıklama!

Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımapaş'yı ağırlayacak. Mücadele öncesi Sarı Lacivertli kulübün yöneticisi Metin Sipahioğlu'ndan sert açıklamalar geldi. Sipahioğlu'nun açıklamalarının hedefinde ise Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'ın dün yaptığı açıklamalar yer aldı. 

Metin Sipahioğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

Sezon başından beri, başarı için her yol mübah diyerek, sürekli yalan algılar üretip tetikçileri üzerinden bunları yaymaya çalışanların son yalanı; şampiyon olursak Thiam için eski kulübüne bonus ödeyeceğimiz iddiaları her zaman olduğu gibi tamamen iftira yalan ve gerçek dışıdır.



Tıpkı derbi maçı hakeminin Başkanımızın şirketinde çalıştığı iddiası gibi. Tıpkı İrfan Can için şampiyonluk bonusu ödeyeceğimiz iddiası gibi. Tıpkı bizle hiç ilgisi olmayan Demba Ba konusunda iftira atmaya çalışmaları gibi. Tıpkı Kemal Ademi için yaymaya çalıştıkları iftira gibi.

Fenerbahçe, 15 haftadır penaltı alamayan, sürekli hakem hatalarına maruz kalan şekilde, rakiplerin penaltıları, gollerinde görülemeyen eller ortadayken; tertemiz şampiyonluk yürüyüşünü sonuna kadar sürdürecektir. Bu iftiracıların bayram arefe hesaplarının takdiri ise kamuoyunun.

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