Sarı-Lacivertliler’in yöneticilerinden Metin Sipahioğlu, kulüp televizyonuna çıktı ve son dönemde yaşanan olaylarla ilgili konuştu. Sipahioğlu uzun konuşmasında özetle şunları söyledi: “Göreve geldiğimiz 2 sezonda şampiyonluk yaşatamadık. Yani son 6 sezonda ‘0’ şampiyonluk yaşayan bir Fenerbahçe tablosu var. Fenerbahçe’nin tarihinde çok alışık olmadığımız bir tablo. O yüzden taraftarlarımızı anlayabiliyoruz ama şunun altını özellikle çizmek istiyorum; öyle bir algı var ki bizim şu andaki bu sene yaptığımız 18 yeni transfer, teknik kadromuz, sportif direktör kadromuza baktığımız zaman son 6 sezondaki başarısızlık ve bunun getirdiği doğal sabırsızlık bu sezonki oyuncu kadrosu ve teknik, idari kadronun üzerine kalıyor gibi bir durum var.”

‘Sporcularımıza destek verelim’

“Biz eleştirilelim, bazı odaklar bize saldırsın, biz bunların hepsine göğüs gereriz. Başta başkanımız olmak üzere ama bizim burada derdimiz; futbol başta olmak üzere sahada mücadele eden oyuncu gruplarımıza, sporcularımıza destek vermektir. Kongremize 5 ay kaldı. Mümkün mertebe oyuncu grubu ve hocalarımıza karşı eleştirilerimizi sezon sonuna saklayalım, camiamıza çağrımız budur. Taraftarlarımız şunu bilsin; biz bu mücadeleleri verirken görünen kadar görünmeyen de bu kokuşmuş düzene karşı birçok mücadelemiz oluyor.”

‘Ortada koalisyon var...’

“Yapılan çifte standartlar, adaletsizlikler... TFF cezalar veriyor, kaldırıyor. Yayıncı kuruluş ayrı bir yandan, BİP çetesi ayrı bir yandan, kendi maçıyla hiçbir alakası yokken açıklamalar yapmaya çalışan malum camia (Galatasaray) da bir yandan, biz bunlarla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ama bizim burada tüm bu etkenler varken, ortada koalisyon varken bizim burada camia olarak bir olmamız gerekiyor.”



