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Fenerbahçeli yelkenciler, olimpiyat kotası için mücadelesi verecek

Fenerbahçe Doğuş Yelken Takımı’nda 4 sporcu, 5-13 Mart’ta Portekiz’de düzenlenecek Dünya Şampiyonası’nda Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota mücadelesi verecek.

02 Mart 2021, Salı 18:10 Son Güncelleme:
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Fenerbahçeli yelkenciler, olimpiyat kotası için mücadelesi verecek

Fenerbahçe Doğuş Yelken Takımı’nda 4 sporcu, Dünya Şampiyonası'nda kota mücadelesine çıkacak. Sarı Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada; Fenerbahçe Doğuş Yelken 470 sınıfı sporcuları Simay Aslan ve Ceyla Yurtseven ile Deniz Saltık ve Lalin Taşa'nın, Portekiz'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda kota mücadelesi vereceği bildirildi.

Açıklamada; "5-13 Mart 2021 tarihleri arasında Vilamoura'da yapılacak şampiyonada, 'Kulübümüzün olimpiyatlarda en fazla sporcu ile yer alması hedefi' ile Olimpiyat kotası almak için yarışacak sporcularımıza başarılar diliyoruz" denildi.

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