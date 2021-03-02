Fenerbahçeli yelkenciler, olimpiyat kotası için mücadelesi verecek

Fenerbahçe Doğuş Yelken Takımı’nda 4 sporcu, Dünya Şampiyonası'nda kota mücadelesine çıkacak. Sarı Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada; Fenerbahçe Doğuş Yelken 470 sınıfı sporcuları Simay Aslan ve Ceyla Yurtseven ile Deniz Saltık ve Lalin Taşa'nın, Portekiz'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda kota mücadelesi vereceği bildirildi.

Açıklamada; "5-13 Mart 2021 tarihleri arasında Vilamoura'da yapılacak şampiyonada, 'Kulübümüzün olimpiyatlarda en fazla sporcu ile yer alması hedefi' ile Olimpiyat kotası almak için yarışacak sporcularımıza başarılar diliyoruz" denildi.