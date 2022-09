Fenerbahçeli Willian Arao: Bu deneyimi yaşamak hayalimdi!

Sezon başında Flamengo'dan 3 milyon Euro bedelle kadroya katılan ve son dönemdeki performansı nedeniyle büyük soru işaretleriyle gelen Willian Arao, Fenerbahçe formasıyla kısa sürede kalitesini gösterdi. Teknik direktör Jorge Jesus'un değişilmez ismi olan Brezilyalı futbolcu, eski hocasıyla yeniden bir araya gelince ritmini buldu ve Sarı-Lacivertliler'de sistemin en önemli parçalarından biri haline geldi.

A'dan Z'ye...

30 yaşındaki oyuncu milli ara nedeniyle gittiği ülkesi Brezilya'da röportaj verdi. Fenerbahçe'yi neden tercih ettiğinden, hedeflerine, Jesus'tan, genel duruma kadar birçok konu hakkında önemli açıklamalar yaptı. Söz şimdi Willian Arao'da...

'Ayrılmak kolay olmadı'

"Fenerbahçe'de çok mutluyum. Yeni tecrübeler elde ediyorum. Avrupa'da oynamak, bu deneyimi yaşamak hep hayalimdi. Uzun zamandır Flamengo'daydım ve her kupayı kazanmıştım. Flamengo'da yine daha fazla kupa için mücadele edecektim, ayrılmak kolay olmadı. Kupalar kazanacağım bir kulübü bırakıp yeni bir projeye gitmek, yeni bir hayatı seçmek. Eşimle ve babamla konuşup bu kararı aldık. Çok mutluyum."

'Başkan yardımcısı beni önceden de istediklerini söyledi'

"Jorge Jesus beni aradı. Projeyi, kulübün beklentisini, rolümü anlattı. Bana güvendiğini söyledi. Jesus'tan bir telefon aldığınızda, bu önemlidir. Zaten Avrupa'ya gitme ve büyük bir ligde oynama hayalim vardı. Fenerbahçe gibi bir kulüpten teklif aldığınızda, sizi isteyen teknik direktör Jesus ise 'Hayır' diyemezsiniz. Her şey daha rahat olur. Ayrıca, kulübün başkan yardımcısıyla da konuştum. Bana maçlarımı izlediğini ve Jesus'tan önce bile beni istediklerini söyledi. Çok mutlu oldum."

'Fenerbahçe'de rolüm değişti'

"Fenerbahçe, Flamengo gibi çok büyük bir kulüp. Çok taraftarı var. Baskı çok büyük. Çünkü, Fenerbahçe dev bir kulüp. Şampiyonluk projesini ortaya koyan ve uzun süredir şampiyon olamayan bir kulüp. Buna son vermek için bir ekip oluşturuldu. O ekip için seçilenlerden biri olduğum için mutluyum. Flamengo'dakine oranla Fenerbahçe'de rolüm değişti. Bana birkaç bazı sorumluluk daha verdi. Oynayacak birçok farklı taktiğimiz, sistemimiz var ve değiştikçe benim rolüm de değişiyor. Avrupa'da futbol , Brezilya'dan daha farklı."

'Jesus'un tutkusu artıyor'

"Jorge Jesus, aynı Flamengo'daki gibi. Elbette insanlar her zaman değişir ve yeni şeyler öğrenir. Ancak, Jesus'un futbol tutkusu her zaman artıyor. Futbolu yoğun şekilde yaşıyor. Hala saha kenarında sürekli bağıran kişi. Her antrenmanda bir şeyler öğretiyor. Jesus ile tekrar çalışmak harika..."









'Eşim ve çocuğum men edildi!'

"Türkler'in futbol tutkusu, Brezilyalılar'dan çok daha fazla. Bir maçta sahaya bir şey atıldığı için kulübümüz ceza aldı. O gün stadyumda olan bazı kişiler maçtan men edildi. Men edilenlerden biri eşim ve çocuklarımdı. Bir sonraki maç stadyum yine de tam kapasiteydi. Stadyumdaki taraftar sayısı da sizi aldatmasın. Milyonlarca taraftarı olan dev bir kulüp. Sokakta, restoranda, gezerken sürekli taraftarlar ile karşılaşıyorum. Sürekli tezahüratlar yapıyorlar. Bana sürekli şampiyonluk istediklerini söylüyorlar."

'Şampiyon olmak zorundayız'

"Avrupa Ligi'nde zorlu bir gruptayız. Harika kadroları olan rakiplerimiz var. Ancak, bu gruptan çıkmak kulüp olarak hedefimiz. Tur tur gitme kararı aldık. Türkiye Ligi ise en büyük hedefimiz. Şampiyon olmak zorundayız. Sorumluluğumuz çok büyük."