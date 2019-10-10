Fenerbahçeli Tuğçe Canıtez: 'Kupayı kazanmak mutlu etti'

Kayseri'de Gelecek Koleji Çukurova Basketbol’u farklı mağlup ederek 27. Cumhurbaşkanlığı kupasının sahibi olan Fenerbahçe Öznur Kablo takımı oyuncuları son derece mutlu idi.

Basketbolculardan Tuğçe Canıtez, maç sonrasında yaptığı açıklamasında taraftarlara teşekkür ederek kupayı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Tuğçe Canıtez, "Taraftarımıza teşekkür ederim. Hiç bir zaman yalnız bırakmıyorlar. Şampiyonluk onlarla daha heyecanlı oluyor. Bugün maça istediğimiz gibi başlayamadık ama iyi savunma yaptık. Kolay basketler bulup maçı kupayı kazandık. Çok mutluyuz. Şimdi önümüzde Beşiktaş ve sonrasında EuroLeague maçı var. Yoğun bir tempo bizi bekliyor. İnşallah güzel bir sezon olacak bizim için" dedi.

İHA